Украина изготовит 1,5 миллиона дронов до конца 2024 года, — Шмыгаль

Премьер-министр также отметил, что правительство дает старт экспериментальному проекту по сертификации школ операторов БпЛА.

Related video

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что до конца года Украина изготовит 1,5 миллиона дронов. Также правительство запустило экспериментальный проект по сертификации школ операторов БПЛА. Об этом он сообщил во время заседания правительства.

По словам Дениса Шмыгаля, Украина ежедневно работает с партнерами над увеличением поставок оружия и усилением развития собственного ОПК.

"Сфера безопасности и обороны — это приоритет №1 в государственном бюджете 2024 года. За 8 месяцев более 57% расходов общего фонда пошли на оборонные нужды. В следующем году безопасность и оборона так же на первом месте. В проекте госбюджета мы предусмотрели на это 2,2 трлн гривен, что составляет 26% ВВП", — пояснил Шмыгаль.

Также глава правительства рассказал, что благодаря сертификации обученным операторам беспилотников будет проще получить соответствующую военно-учетную специальность.

Украинский военный с дроном Фото: 68 окрема єгерська бригада ім. Олекси Довбуша/Facebook

"До конца года изготовим 1,5 миллиона дронов", — заявил он и добавил, что в 2023 году производство оружия в Украине выросло втрое и каждый второй боеприпас в зоне боевых действий — украинский.

Шмыгаль отметил, что одновременно Украина реализует новую ветеранскую политику: это новые услуги и цифровые сервисы для ветеранов, максимальное упрощение процедур, а также поддержка ветеранского бизнеса и создание условий для обучения новым профессиям с последующим трудоустройством.

Напомним, Фокус писал о том, что Силы обороны Украины начали применять средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для отражения атак ударных беспилотных аппаратов "Шахед", запускаемых Вооруженными силами Российской Федерации.

По словам Сергея Бескрестного, специалиста по радиотехнологиям, украинские системы РЭБ не "сбивают" российские "Шахеды" в буквальном смысле, а дезориентируют их в пространстве, подавляя сигналы спутниковой навигации. Следовательно, БПЛА "не понимает", где он находится и не может найти цель. Однако это еще не гарантирует отражения атаки.