Україна виготовить 1,5 мільйона дронів до кінця 2024 року, — Шмигаль

Прем'єр-міністр також зазначив, що уряд дає старт експериментальному проєкту щодо сертифікації шкіл операторів БПЛА.

Related video

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що до кінця року Україна виготовить 1,5 мільйона дронів. Також уряд запустив експериментальний проєкт щодо сертифікації шкіл операторів БПЛА. Про це він повідомив під час засідання уряду.

За словами Дениса Шмигаля, Україна щодня працює з партнерами над збільшенням поставок зброї і посиленням розвитку власного ОПК.

"Сфера безпеки та оборони — це пріоритет №1 в державному бюджеті 2024 року. За 8 місяців понад 57% видатків загального фонду пішли на оборонні потреби. Наступного року безпека й оборона так само на першому місці. У проєкті держбюджету ми передбачили на це 2,2 трлн гривень, що становить 26% ВВП", — пояснив Шмигаль.

Також голова уряду розповів, що завдяки сертифікації навченим операторам безпілотників буде простіше отримати відповідну військово-облікову спеціальність.

Український військовий із дроном Фото: 68 окрема єгерська бригада ім. Олекси Довбуша/Facebook

"До кінця року виготовимо 1,5 мільйона дронів", — заявив він і додав, що в 2023 році виробництво зброї в Україні зросло втричі і кожен другий боєприпас у зоні бойових дій — український.

Шмигаль зауважив, що одночасно Україна реалізує нову ветеранську політику: це нові послуги та цифрові сервіси для ветеранів, максимальне спрощення процедур, а також підтримка ветеранського бізнесу та створення умов для навчання новим професіям із подальшим працевлаштуванням.

Нагадаємо, Фокус писав про те, що Сили оборони України почали застосовувати засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) для відбиття атак ударних безпілотних апаратів "Шахед", що запускаються Збройними силами Російської Федерації.

За словами Сергія Бескрестного, фахівця із радіотехнологій, українські системи РЕБ не "збивають" російські "Шахеди" в буквальному сенсі, а дезорієнтують їх у просторі, придушуючи сигнали супутникової навігації. Отже, БПЛА "не розуміє", де він перебуває і не може знайти ціль. Однак це ще не гарантує відбиття атаки.