Бесполезны на фронте: почему РФ не использует дроны-камикадзе против ВСУ

С помощью иранских БПЛА Россия пытается запугать мирное население, но на деле лишь увеличивает его решимость.

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Иранские дроны-камикадзе на службе России запустили новую фазу войны в Украине, но оказались беспомощными против украинских вооруженных сил. Эксперты рассказали о причинах изданию "Голос Америки".

С помощью дронов Shahed-136 и Shahed-131 российская армия наносит удары по жилым районам и объектам инфраструктуры на территории Украины, однако очень редко — по военным. Дешевые двигатели этих БПЛА издают громкий звук, за что их прозвали "летающими мопедами". Учитывая эту особенность, киевская журналистка Ольга Токарюк увидела в налетах "камикадзе" признаки психологической атаки — во время Второй мировой войны немецкие войска подобным образом использовали самолеты Junkers Ju-87 Stuka, гудящие при пикировании.

"Дроны должны напугать мирных жителей. Заранее их обнаружить трудно, зато горожане часто видят их перед взрывом, могут довольно долго слышать их характерный треск, гадая, куда же на самом деле этот дрон ударит", — объяснила Ольга Токарюк.

Экс-командующий силами США в Европе, генерал в отставке Марк Хертлинг уверен, что иранские беспилотники не смогут кардинально изменить правила ведения войны в Украине. Он напомнил утверждения прусского военачальника Карла фон Клаузевица, который выделил три главных фактора победы: поддержка народа, возможности армии и воля политического руководства. По мнению Хертлинга, Россия заказала у Ирана БПЛА-камикадзе из-за дефицита ракет, но они не могут повлиять ни на один из упомянутых факторов.

"Путин направил удары в первую очередь на гражданское население в попытке его запугать. Похоже, атаки имеют прямо противоположный эффект: Путин фактически усилил волю украинцев к победе. И я думаю, что он сделал это, потому что не в состоянии использовать беспилотники против украинских военных", — прокомментировал американский эксперт.

Один из главных недостатков Shahed заключается в отсутствии камеры. Дело в том, что используют спутниковые сети GPS и GLONASS для полета по заранее введенным координатам, а наводятся дроны благодаря инерциальной системе (гироскопам). В результате они могут поражать только неподвижные объекты, местоположение которых хорошо известно, тогда как военные постоянно перемещаются и маскируются.

Питер Дикинсон, эксперт Атлантического совета, редактор Ukraine Alert и Business Ukraine Magazine, подчеркнул, что дроны-камикадзе представляют значительную угрозу. Регулярно направляя такие БПЛА на украинские города, армия России заставляет ВСУ отвлекаться на их защиту, замедляя контрнаступление, ведь ПВО не может одновременно защищать войска и гражданских.

Ранее эксперты подсчитали, что борьба с дронами-камикадзе обходится Украине дороже стоимости самих БПЛА. Один аппарат оценивают в 20-50 тысяч евро, тогда как для их уничтожения приходится использовать дорогостоящие самолеты и ракеты С-300.