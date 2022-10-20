Марні на фронті: чому РФ не використовує дрони-камікадзе проти ЗСУ

За допомогою іранських БПЛА Росія намагається залякати мирне населення, але насправді лише збільшує його рішучість.

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Іранські дрони-камікадзе на службі Росії запустили нову фазу війни в Україні, але виявилися безпорадними проти українських збройних сил. Експерти розповіли про причини виданню "Голос Америки".

За допомогою дронів Shahed-136 та Shahed-131 російська армія завдає ударів по житлових районах та об'єктах інфраструктури на території України, проте дуже рідко — по військових. Дешеві двигуни цих БПЛА видають гучний звук, за що їх прозвали "летючими мопедами". З огляду на цю особливість, київська журналістка Ольга Токарюк побачила у нальотах "камікадзе" ознаки психологічної атаки — під час Другої світової війни німецькі війська подібним чином використовували літаки Junkers Ju-87 Stuka, які гуділи під час пікірування.

"Дрони повинні налякати мирних жителів. Заздалегідь їх виявити важко, зате містяни часто бачать їх перед вибухом, можуть досить довго чути їхній характерний тріск, гадаючи, куди ж цей дрон вдарить", — пояснила Ольга Токарюк.

Екскомандувач силами США в Європі генерал у відставці Марк Хертлінг упевнений, що іранські безпілотники не зможуть кардинально змінити правила ведення війни в Україні. Він нагадав твердження прусського воєначальника Карла фон Клаузевіца, який виділив три головні чинники перемоги: підтримка народу, можливості армії та воля політичного керівництва. На думку Хертлінга, Росія замовила в Ірану БПЛА-камікадзе через дефіцит ракет, але вони не можуть вплинути на жодний зі згаданих чинників.

"Путін направив удари насамперед на цивільне населення у спробі його залякати. Схоже, атаки мають протилежний ефект: Путін фактично посилив волю українців до перемоги. І я думаю, що він зробив це, бо не в змозі використовувати безпілотники проти українських військових", — прокоментував американський експерт.

Один із головних недоліків Shahed полягає у відсутності камери. Річ у тому, що використовують супутникові мережі GPS і GLONASS для польоту за заздалегідь введеними координатами, а дрони наводяться завдяки інерційній системі (гіроскопам). У результаті вони можуть вражати лише нерухомі об'єкти, розташування яких добре відомо, тоді як військові постійно переміщуються та маскуються.

Пітер Дікінсон, експерт Атлантичної ради, редактор Ukraine Alert та Business Ukraine Magazine, підкреслив, що дрони-камікадзе становлять значну загрозу. Регулярно спрямовуючи такі БПЛА на українські міста, армія Росії змушує ЗСУ відвертатися на їхній захист, уповільнюючи контрнаступ, адже ППО не може одночасно захищати війська та цивільних.

Раніше експерти підрахували, що боротьба з дронами-камікадзе обходиться Україні дорожче за вартість самих БПЛА. Один апарат оцінюють у 20-50 тисяч євро, тоді як для їхнього знищення доводиться використовувати дорогі літаки та ракети С-300.