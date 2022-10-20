Боротьба з дронами-камікадзе коштує Україні дорожче, ніж вартість самих БПЛА, — The Guardian

На атаки по українських об'єктах Росія витратила від 11 до 18 млн доларів, а відбиття ударів могло коштувати підрозділам ЗСУ $28 млн.

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Витрати України на знищення дронів-камікадзе "Герань-2" значно перевищують суму, яку Росія заплатила Ірану за купівлю безпілотників. Про це йдеться у матеріалі британського видання The Guardian.

Журналісти зазначають, що протягом останнього місяця підрозділи Збройних сил України знищили, як мінімум, 161 безпілотник "Герань-2", один Shahed-129 та чотири ще більші безпілотні літальні апарати, відомі як Mohajer-6.

Враховуючи вартість одного дрона-камікадзе Shahed-136 у розмірі від 20 до 50 тисяч євро, Росія витратила від 11 до 18 млн доларів на атаки по українських об'єктах. Для відбиття подібних ударів Україна, зі свого боку, задіяла авіацію, ракети С-300 та стрілецьку зброю. Середні витрати Києва на знищення дронів-камікадзе, за даними The Guardian, можуть становити понад $28 млн.

"Це підкреслює низьку фінансову вартість для Росії атак безпілотників, які продовжують здійснювати терор в Україні, вбиваючи мирних жителів і завдаючи ударів по енергетичній інфраструктурі країни. Однак, ЗСУ з великим успіхом збивають дрони-камікадзе "Герань-2", які є низькими та повільними", — йдеться у матеріалі видання.

Виконавчий директор компанії Molfar Артем Старосек, яка підготувала аналіз з атак безпілотників, стверджує, що задіяння Росією дронів-камікадзе "Герань-2" варто розглядати як прояв слабкості ЗС РФ. За його словами, Кремль програє війну та змушений через відсутність ефективного озброєння закуповувати БПЛА в Ірану.

Старосек підкреслив, що низька траєкторія польоту ускладнює їх виявлення наземними засобами оборони і що для подальшого збільшення ефективності знищення дронів Україна потребує технології "захоплення безпілотників".

"Ми повинні знати про ці дрони до того, як вони пролетять над містом, тому що якщо ви збиваєте ці дрони, вони можуть впасти й уразити велику кількість людей", — підсумував CEO Molfar.

Зазначимо, що 19 жовтня у західних ЗМІ з'явилася інформація про те, що Євросоюз готує нові санкції проти Ірану через продаж Росії дронів-камікадзе "Герань-2", за допомогою яких окупанти атакують українські міста.

Також повідомлялося, що Іран відправляє своїх військових інструкторів в окупований Крим, щоб навчити російських військовослужбовців ефективно використовувати дрони-камікадзе "Герань-2".