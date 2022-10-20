Борьба с дронами-камикадзе обходится Украине дороже стоимости самих БПЛА, — The Guardian

На атаки по украинским объектам Россия потратила от 11 до 18 млн долларов, а отражение ударов могло обойтись подразделениям ВСУ в $28 млн.

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Затраты Украины на уничтожение дронов-камикадзе "Герань-2" значительно превышают сумму, которую Россия заплатила Ирану за покупку беспилотников. Об этом говорится в материале британского издания The Guardian.

Журналисты отмечают, что в течение последнего месяца подразделения Вооруженных сил Украины уничтожили, как минимум, 161 беспилотник "Герань-2", один Shahed-129 и четыре еще более крупных беспилотных летательных аппарата, известных как Mohajer-6.

Учитывая стоимость одного дрона-камикадзе Shahed-136 в размере от 20 до 50 тысяч евро, Россия потратила от 11 до 18 млн долларов на атаки по украинским объектам. Для отражения подобных ударов Украина, в свою очередь, задействовала авиацию, ракеты С-300 и стрелковое оружие. Средние затраты Киева для уничтожения дронов-камикадзе, по данным The Guardian, могут составлять более $28 млн.

"Это подчеркивает низкую финансовую стоимость для России атак беспилотников, которые продолжают осуществлять террор в Украине, убивая мирных жителей и нанося удары по энергетической инфраструктуре страны. Однако, ВСУ с большим успехом сбивают дроны-камикадзе "Герань-2", которые являются низколетящими и медленными", — говорится в материале издания.

Исполнительный директор компании Molfar Артем Старосек, которая подготовила анализ по атакам беспилотников, утверждает, что задействование Россией дронов-камикадзе "Герань-2" стоит рассматривать как проявление слабости ВС РФ. По его словам, Кремль проигрывает войну и вынужден из-за отсутствия эффективного вооружения закупать БПЛА у Ирана.

Старосек подчеркнул, что низкая траектория полета затрудняет их обнаружение наземными средствами обороны и что для дальнейшего увеличения эффективности уничтожения дронов Украина нуждается в технологии "захвата беспилотников".

"Мы должны знать об этих дронах до того, как они пролетят над городом, потому что если вы сбиваете эти дроны, они могут упасть и поразить большое количество людей", — подытожил CEO Molfar.

Отметим, что 19 октября в западных СМИ появилась информация о том, что Евросоюз готовит новые санкции против Ирана из-за продажи России дронов-камикадзе "Герань-2", с помощью которых оккупанты атакуют украинские города.

Также сообщалось, что Иран отправляет своих военных инструкторов в оккупированный Крым, чтобы обучить российских военнослужащих эффективно использовать дроны-камикадзе "Герань-2".