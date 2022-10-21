В КНР испытали систему поездов на магнитной подушке, похожую на Hyperloop: весьма успешно

Китайские инженеры, похоже, обогнали Илона Маска, протестировав собственный маглев.

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Инженеры из Северного университета Китая успешно завершили испытание системы поездов, подобной Hyperloop, сообщает издание China Daily.

Термином Hyperloop принято называть высокоскоростные транспортные системы. Впервые слово использовал генеральный директор Tesla Илон Маск в 2012 году. Год спустя он заявил, что система заработает в США, обеспечив сообщение между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско. Теоретически система может использоваться для перевозки людей и грузов. Состоит она из тоннелей в виде труб, в которых поддерживается низкий вакуум, что позволяет минимализировать сопротивление воздуха. Поезда, либо капсулы, будут передвигаться за счет магнитной левитации (маглева).

Судя по всему, американцев обогнали китайцы. На днях стало известно, что в КНР Китай успешно прошло первое "полномасштабное комплексное испытание" поезда на магнитной подвеске, который сумел разогнаться до 130 км/ч. Тесты проходили на линии Датун протяженностью 2 км, расположенной в провинции Шаньси на севере страны.

Согласно сообщению издания, Северный университет Китая и Третий научно-исследовательский институт Китайской корпорации аэрокосмической науки и промышленности совместно создали лабораторию для высокоскоростных транспортных средств типа маглев, работающих в условиях низкого вакуума. После успешного предварительного испытания лаборатория приступит к строительству полномасштабной испытательной трассы протяженностью 60 км, которая позволит тестировать поезда на скорости до 1000 км/ч.

Хотя Маск был не первым, кто заговорил о транзитных системах внутри герметичных труб, версия системы Hyperloop в значительной степени является его детищем. Предприятие Маска The Boring Company и его космическая SpaceX даже построили тестовую трассу для тестирования Hyperloop, однако проект трансформировался в обычный подземный тоннель для электрокаров. Не так давно бизнесмен заявлял, что Hyperloop — это планы The Boring Company "на ближайшие годы".

Ранее Фокус писал о том, что в Канаде тестировали систему работы так называемого вакуумного поезда.