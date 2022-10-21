У КНР випробували систему потягів на магнітній подушці, схожу на Hyperloop: вельми успішно

Китайські інженери, схоже, обігнали Ілона Маска, протестувавши власний маглев.

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Інженери з Північного університету Китаю успішно завершили випробування системи потягів, схожої до Hyperloop, повідомляє видання China Daily.

Терміном Hyperloop прийнято називати високошвидкісні транспортні системи. Вперше слово використав генеральний директор Tesla Ілон Маск у 2012 році. Через рік він заявив, що система запрацює в США, забезпечивши зв'язок між Лос-Анджелесом і Сан-Франциско. Теоретично система може використовуватися для перевезення людей та вантажів. Складається вона з тунелів у вигляді труб, у яких підтримується низький вакуум, що дозволяє мінімізувати опір повітря. Потяги, або капсули, пересуватимуться за допомогою магнітної левітації (маглев).

Зважаючи на все, американців обігнали китайці. Днями стало відомо, що в КНР Китай успішно пройшов перше "повномасштабне комплексне випробування" потяга на магнітній підвісці, який зумів розігнатися до 130 км/год. Тести проходили на лінії Датун завдовжки 2 км, розташованої у провінції Шаньсі на півночі країни.

Згідно з повідомленням видання, Північний університет Китаю та Третій науково-дослідний інститут Китайської корпорації аерокосмічної науки та промисловості спільно створили лабораторію для високошвидкісних транспортних засобів типу маглев, які працюють в умовах низького вакууму. Після успішного попереднього випробування лабораторія розпочне будівництво повномасштабної випробувальної траси довжиною 60 км, яка дозволить тестувати потяги на швидкості до 1000 км/год.

Хоча Маск був не першим, хто заговорив про транзитні системи всередині герметичних труб, версія системи Hyperloop певною мірою є його дитям. Підприємство Маска The Boring Company та його космічна SpaceX навіть збудували тестову трасу для тестування Hyperloop, проте проєкт трансформувався у звичайний підземний тунель для електрокарів. Нещодавно бізнесмен заявляв, що Hyperloop — це плани The Boring Company "на найближчі роки".

Раніше Фокус писав про те, що у Канаді тестували систему роботи так званого вакуумного потяга.