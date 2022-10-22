Хакер взломал Эда Ширана и продал неизданные песни в Интернете: его нашли и наказали

Адриана Квятковски обвинили в краже треков десятков музыкантов, которые принесли ему около 148 тысяч долларов.

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В Великобритании осудили компьютерного хакера Адриана Квятковски, который взломал учетные записи известных музыкантов, включая Эда Ширана, и украл их музыкальные композиции. Об этом стало известно изданию Evening Standart.

По информации от правоохранителей, хакер под ником Spirdark взломал облачные хранилища десятков музыкантов и получил файлы с неопубликованными песнями, в том числе два трека Эда Ширана и 12 треков рэпера Лила Узи Верта из США. Затем он отправился торговать украденной интеллектуальной собственностью в даркнет и получил от покупателей биткоины на сумму 131 тысяч фунтов стерлингов или около 148 тысяч долларов.

Правоохранители подали хакера в международный розыск, когда менеджеры нескольких артистов заявили о взломе облачных хранилищ. Как выяснило следствие, под ником Spirdark действовал 23-летний Адриан Квятковски из города Ипсвич в Восточной Англии — его удалось отследить по адресу электронной почты. На ноутбуке обвиняемого нашли 565 аудиофайлов, включая украденные песни Эда Ширана и Лила Узи Верта, на нескольких других устройствах обнаружили еще 1263 неизданных песни от 89 исполнителей.

[ + – ] Хакер Адриан Квятковски Фото: Полиция Лондона

Британец признал себя виновным по трем обвинениям в несанкционированном доступе к компьютерным файлам, 14 обвинениям в изготовлении для продажи с нарушением авторских прав, обвинению в преобразовании преступной собственности и двум обвинениям в хранении чужой собственности. 21 октября британский суд приговорил к лишению свободы на 18 месяцев.

Детектив Дэрил Фрайет из полиции Лондона отметил, что Адриан Квятковски является высококлассным компьютерным специалистом, который направил свои умения в незаконное русло. Из-за его деятельности музыканты и продюсерские компании лишились возможности выпускать свои произведения и понесли значительный финансовый ущерб.

"Квятковски полностью игнорировал творческий потенциал музыкантов и их тяжелую работу по созданию оригинальных песен и последующую потерю заработка. Он эгоистично украл их музыку, чтобы заработать себе денег, продавая ее в даркнете", — прокомментировал юрист сказала юрист Джоанн Якимек.

Ранее писали, что Эд Ширан может потерять 100 млн долларов из-за плагиата. Компания Structured Asset Sales подала на артиста в суд и требует от него компенсации за нарушение авторских прав.

Ранее писали, как хакеры взламывают сложные пароли, используя тепло человеческого тела. Для этого они смотрят через тепловизионные камеры на чужие смартфоны или смарт-замки, а потом подбирают комбинации из известных символов.