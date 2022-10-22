Хакер зламав Еда Ширана і продав невидані пісні в Інтернеті: його знайшли та покарали

Адріана Квятковського звинуватили у крадіжці треків десятків музикантів, які принесли йому близько 148 тисяч доларів.

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У Великій Британії засудили комп'ютерного хакера Адріана Квятковського, який зламав облікові записи відомих музикантів, включно з Едо Шираном, і вкрав їх музичні композиції. Про це стало відомо виданню Evening Standart.

За інформацією від правоохоронців, хакер під ніком Spirdark зламав хмарні сховища десятків музикантів та отримав файли з неопублікованими піснями, зокрема два треки Еда Ширана та 12 треків репера Ліла Узі Верта із США. Потім він вирушив торгувати вкраденою інтелектуальною власністю в даркнет і отримав від покупців біткоїни на суму 131 тисячі фунтів стерлінгів або близько 148 тисяч доларів.

Правоохоронці подали хакера до міжнародного розшуку, коли менеджери кількох артистів заявили про злам хмарних сховищ. Як з'ясувало слідство, під ніком Spirdark діяв 23-річний Адріан Квятковський із міста Іпсвіч у Східній Англії — його вдалося відстежити за адресою електронної пошти. На ноутбуці обвинуваченого знайшли 565 аудіофайлів, включаючи вкрадені пісні Еда Ширана та Ліла Узі Верта, на кількох інших пристроях виявили ще 1263 пісні від 89 виконавців.

[ + – ] Хакер Адріан Квятковський Фото: Поліція Лондона

Британець визнав себе винним за трьома звинуваченнями у несанкціонованому доступі до комп'ютерних файлів, 14 звинуваченнями у виготовленні для продажу з порушенням авторських прав, звинуваченням у перетворенні злочинної власності та двом звинуваченням у зберіганні чужої власності. 21 жовтня британський суд засудив до позбавлення волі на 18 місяців.

Детектив Деріл Фраєт з поліції Лондона зазначив, що Адріан Квятковський є висококласним комп'ютерним фахівцем, який направив свої вміння у незаконне русло. Через його діяльність музиканти та продюсерські компанії втратили можливість випускати свої твори та зазнали значної фінансової шкоди.

"Квятковський повністю ігнорував творчий потенціал музиканта та його важку роботу зі створення оригінальних пісень та подальшу втрату заробітку. Він егоїстично вкрав їхню музику, щоб заробити собі грошей, продаючи її в даркнеті", — прокоментував юрист сказала юрист Джоан Якимек.

Раніше писали, що Ед Ширан може втратити 100 млн доларів через плагіат. Компанія Structured Asset Sales подала на артиста до суду та вимагає від нього компенсації за порушення авторських прав.

Раніше писали, як хакери зламують складні паролі, використовуючи тепло людського тіла. Для цього вони дивляться через тепловізійні камери на чужі смартфони або смартзамки, а потім вибирають комбінації з відомих символів.