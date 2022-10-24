Суперкомпьютер Fugaku подсчитал: Япония потеряет $360 млрд, если перестанет сотрудничать КНР

Отказ Японии от китайской электроники и сырья грозит резким повышением цен на готовую продукцию.

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Японские компании пытаются отказаться от китайских комплектующих на фоне растущего конфликта между КНР и США. Однако это может привести к подорожанию японской электроники, пишет asia.nikkei.com.

Согласно оценкам профессора Ясуюки Тодо из Университета Васэда (Япония), Япония рискует потерять 10% валового внутреннего продукта, если откажется от закупок электроники, комплектующих, сырья у Китая. Ученый опирался на расчеты, произведенные суперкомпьютером Fugaku. Также суперкомпьютер спрогнозировал "исчезновение" с японского рынка товаров разных групп на общую сумму $360 млрд при условии, что импорт из КНР на сумму $9,4 млрд будет приостановлен на два месяца. "Япония не сможет производить широкий спектр товаров, включая бытовую технику. автомобили, смолы, одежду и продукты питания", — пишет СМИ.

Япония имеет очень прочные связи с Китаем. На эту страну приходилось 26% всего импорта Японии по состоянию на 2020 год, что больше, чем на США (19%) и Германию (11%), говорится в материале.

Цены на продукцию также вырастут. По данным Owls Consulting Group, токийской исследовательской компании, если бы для изготовления 80-ти основных продуктов, включая бытовую технику и автомобили, прекратили бы закупку комплектующих из Китая и переключились бы на внутреннее производство, или закупки в других регионах, затраты увеличивались бы на 13,7 трлн иен ежегодно. Иными словами, средняя цена персонального компьютера выросла бы на 50%, а смартфона — на 20%.

"Во время холодной войны цепочки поставок на Востоке и на Западе не были связаны, что значительно упрощало возможность не полагаться на Советский Союз или Китай. Теперь мировые компании тесно связаны с Китаем, — от закупки сырья и до сборки продукции. Продолжая вести бизнес в КНР в мирное время, компании также вынуждены готовиться к варианту без Китая", — пишет медиа.

Ранее мы сообщали о том, что американские поставщики технологий производства процессоров отказываются сотрудничать с китайскими заводами, так как США ввели новые санкции против Китая.