Суперкомп'ютер Fugaku підрахував: Японія втратить $360 млрд, якщо перестане співпрацювати з КНР

Відмова Японії від китайської електроніки та сировини загрожує різким підвищенням цін на готову продукцію.

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Японські компанії намагаються відмовитися від китайських деталей для комплектування на тлі кожен раз більшого конфлікту між КНР та США. Однак, це може призвести до подорожчання японської електроніки, пише asia.nikkei.com.

За оцінками професора Ясуюкі Тодо з Університету Васеда (Японія), Японія ризикує втратити 10% валового внутрішнього продукту, якщо відмовиться від закупівлі електроніки, деталей, сировини у Китаю. Вчений спирався на розрахунки, зроблені суперкомп'ютером Fugaku. Також суперкомп'ютер спрогнозував "зникнення" з японського ринку товарів різних груп на загальну суму $360 млрд за умови, що імпорт із КНР на суму $9,4 млрд припинять на два місяці. "Японія не зможе виробляти широкий спектр товарів, включаючи побутову техніку, автомобілі, смоли, одяг та продукти харчування", — пише ЗМІ.

Японія має дуже міцні зв'язки із Китаєм. На цю країну припадало 26% всього імпорту Японії станом на 2020 рік, що більше, ніж на США (19%) та Німеччину (11%), йдеться у матеріалі.

Ціни на продукцію також зростуть. За даними Owls Consulting Group, токійської дослідницької компанії, якби для виготовлення 80 основних продуктів, включаючи побутову техніку та автомобілі, припинили б закупівлю деталей з Китаю і перемикнулися б на внутрішнє виробництво, або закупівлі в інших регіонах, витрати збільшувалися б на 13 7 трлн єн щорічно. Інакше кажучи, середня ціна персонального комп'ютера зросла б на 50%, а смартфона — на 20%.

"Під час холодної війни ланцюжки поставок на Сході та на Заході не були пов'язані, що значно спрощувало можливість не покладатися на Радянський Союз чи Китай. Тепер світові компанії тісно пов'язані з Китаєм, — від закупівлі сировини і до збирання продукції. Продовжуючи вести бізнес у КНР у мирний час компанії також змушені готуватися до варіанту без Китаю», — пише медіа.

Раніше ми повідомляли, що американські постачальники технологій виробництва процесорів відмовляються співпрацювати з китайськими заводами, оскільки США ввели нові санкції проти Китаю.