TSMC отказалась от производства чипов по 7-нм техпроцессу для Китая

Китайский стартап Biren Technology, который считается конкурентом Nvidia и AMD, похоже, потерпел поражение.

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TSMC заявила, что пока приостанавливает работу по производству чипов из-за санкций США против Китая в технологической сфере. Стартап Biren Technology, который конкурирует с Nvidia и AMD не получит заказанную продукцию, пишет bloomberg.com.

Тайваньская компания приостановила производство полупроводников для китайского стартапа Biren Technology, чтобы не нарушать новых ограничений, введенных США в отношении технологических компаний из КНР. Все дело в том, что поступила информация о превосходстве продуктов Biren над чипами Nvidia A100, которые в настоящее время запрещены для продажи на китайском рынке, сообщил источник.

Стартап Biren является одним из самых перспективных китайских разработчиков графических процессоров. Компания решила, что ее продукция, выпускаемая TSMC, не подпадает под условия экспортных ограничений США, сообщает Bloomberg. Но в самой TSMC решили иначе и пока что проверяют такую возможность. На время проверки производство чипов по 7-нм техпроцессу заморожено.

Ограничения США против технологических компаний Китая

Новые санкции США были направлены на то, чтобы затормозить развитие китайских технологий, которые могут быть использованы для ВПК, а также с целью ограничить доступ к американским технологиям, говорится в материале.

"Хотя Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США не может комментировать действия конкретных компаний, мы ожидаем, что все компании будут соблюдать экспортный контроль", — сказал представитель Министерства торговли в ответ на запрос Bloomberg о деловых отношениях TSMC с Biren. "С момента оглашения новых мер 7 октября, BIS предпринимает усилия по информированию тех, на кого они влияют, чтобы помочь в их соблюдении".

Фокус информировал о том, что Япония может потерять около 10% ВВП, если откажется закупать у КНР электронику, сырье, детали.