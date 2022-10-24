TSMC відмовилася від виробництва чипів за 7-нм техпроцесом для Китаю

Китайський стартап Biren Technology, який вважається конкурентом Nvidia та AMD, схоже, зазнав поразки.

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TSMC заявила, що поки припиняє роботу з виробництва чипів через санкції США проти Китаю в технологічній сфері. Стартап Biren Technology, який конкурує з Nvidia та AMD, не отримає замовлену продукцію, пише bloomberg.com.

Тайванська компанія призупинила виробництво напівпровідників для китайського стартапу Biren Technology, щоб не порушувати нових обмежень, запроваджених США щодо технологічних компаній із КНР. Вся річ у тому, що надійшла інформація про перевагу продуктів Biren над чипами Nvidia A100, які заборонені для продажу на китайському ринку, повідомило джерело.

Стартап Biren є одним із найперспективніших китайських розробників графічних процесорів. Компанія вирішила, що її продукція, яку випускає TSMC, не підпадає під умови експортних обмежень США, повідомляє Bloomberg. Але у самій TSMC вирішили інакше і поки перевіряють таку можливість. На час перевірки виробництво чипів за 7-нм техпроцесом заморожено.

Обмеження США проти технологічних компаній Китаю

Нові санкції США спрямовані на загальмування розвитку китайських технологій, які можуть бути використані для ВПК, а також з метою обмежити доступ до американських технологій, йдеться в матеріалі.

"Хоча Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США не може коментувати дії конкретних компаній, ми очікуємо, що всі компанії дотримуватимуться експортного контролю", — сказав представник Міністерства торгівлі у відповідь на запит Bloomberg про ділові відносини TSMC з Biren. "З моменту оголошення нових заходів 7 жовтня, BIS робить зусилля з інформування тих, на кого вони впливають, щоб допомогти у їх дотриманні".

Фокус інформував про те, що Японія може втратити близько 10% ВВП, якщо відмовиться закуповувати КНР електроніку, сировину, деталі.