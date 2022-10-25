Ученые предложили использовать спутники Starlink для GPS-навигации, чтобы помочь ВСУ

Исследователь из США использовал спутники сети Starlink в качестве навигаторов без ведома Илона Маска.

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Ученый Тодд Хамфрис из Лаборатории радионавигации Техасского университета (США) предложил SpaceX модифицировать ПО для Starlink, чтобы спутники могли передавать данные о точных координатах, обеспечивать навигацию и синхронизацию, то есть стать "резервной" системой GPS, которой могла бы воспользоваться армия Украины и гражданские, пишет interestingengineering.com.

Поначалу в SpaceX заинтересовались этим предложением, однако позже, как утверждает Тодд Хамфрис, Илон Маск приказал топ-менеджерам отказаться от данной затеи, так как посчитал ее заведомо проигрышной, то есть не прибыльной. Но исследователь не отступил и продолжил работу над созданием системы навигации на основе сигналов, которые спутники посылают друг другу, чтобы не столкнуться на орбите. Загвоздка была в том, что он не знал структуры сигналов, так как SpaceX держала данную информацию в секрете. Но он нашел выход из сложившейся ситуации, начав отслеживать сигналы при помощи радиотелескопа.

У Хамфриса не было в планах взламывать шифрование Starlink. Вместо этого он искал последовательности, чтобы понять, какой определенный спутник и когда отправляет сигналы, а какой конкретно спутник их принимает. Отследив эти последовательности при помощи наземного приемника, он сумел определить расстояние от спутника до приемника с точностью до 30 м. Погрешность, конечно, большая, но это лучше, чем вовсе остаться без навигации на поле боя.

Хамфрис считает, что его разработка на базе Starlink может помочь армии Украины, учитывая тот момент, что ВС РФ постоянно пытаются вывести из строя спутники, которые так необходимы и ВСУ, и всей стране в эти тяжелые времена.

"Зависимость Украины от Starlink крайне высока. Украина и ее союзники на Западе начинают осознавать, что они мало контролируют Starlink и мало о нем знают. Сегодня важно позаботиться о безопасности Starlink и сделать его устойчивым к помехам. Оценка этой безопасности начинается с четкого понимания структуры сигнала", — подытожил Хамфрис.

Ранее Фокус информировал о том, что украинским защитникам на передовой услуги спутникового Интернета Starlink оплачивают близкие, а не государство.