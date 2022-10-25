Вчені запропонували використовувати супутники Starlink для GPS-навігації, щоб допомогти ЗСУ

Дослідник із США використовував супутники мережі Starlink як навігатори без відома Ілона Маска.

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Вчений Тодд Хамфріс та його команда з Лабораторії радіонавігації Техаського університету запропонували SpaceX модифікувати програмне забезпечення Starlink, щоб супутники могли передавати дані про точні координати, забезпечувати навігацію та синхронізацію, тобто служити резервною копією для армійської системи GPS, пише interesting.

Спочатку керівники SpaceX були відкриті для цієї ідеї, але потім "Ілон сказав керівникам, з якими ми розмовляли, що всі мережі зв'язку LEO (низька навколоземна орбіта) збанкрутували", — сказав Хамфріс. І тому SpaceX повинна повністю зосередитися на тому, щоб уникнути банкрутства.

"Ми не можемо дозволити собі жодних відволікальних факторів", — заявив Маск (за словами Хамфріса).

Однак це не зупинило вченого. За словами дослідника, його команда розробила систему, в якій регулярні сигнали, які надсилають супутники, можуть стати основою навігаційної системи без участі SpaceX. Дослідник каже, що у SpaceX не стали розкривати структуру сигналів, тому йому довелося "починати з нуля, збудувавши невеликий радіотелескоп, щоб відстежувати сигнали".

Starlink спирається на технологію, звану мультиплексуванням з ортогональним частотним поділом каналів (OFDM), яка дає можливість запакувати найбільшу кількість бітів за секунду в задану смугу пропускання. Цікаво те, що дослідники навіть не намагалися зламати шифрування Starlink, а натомість зосередилися на послідовностях синхронізації. Хамфріс сказав, що вони змогли виявити такі послідовності, але "були приємно здивовані, виявивши, що у супутників було набагато більше послідовностей синхронізації, ніж потрібно". Супутники SpaceX постійно посилають один одному сигнали, вловлюючи ці сигнали і визначаючи послідовності, наземний приймач може визначити, з якого супутника були відправлені сигнали, а потім розрахувати відстань до цього супутника. Повторюючи цей процес для кількох супутників, приймач може визначити своє місцезнаходження з точністю до 30 м, йдеться у матеріалі.

Хамфріс вважає, що його розробка на базі Starlink може допомогти армії України, враховуючи той момент, що ЗС РФ постійно намагаються вивести з ладу супутники, які так необхідні і ЗСУ, і всій країні в ці важкі часи.

"Залежність України від Starlink вкрай висока. Україна та її союзники на Заході починають усвідомлювати, що вони мало контролюють Starlink і мало про нього знають. Сьогодні важливо подбати про безпеку Starlink та зробити його стійким до перешкод. Оцінка цієї безпеки починається з чіткого розуміння структури сигналу", — підсумував Хамфріс.

Раніше Фокус інформував про те, що українським захисникам на передові послуги супутникового Інтернету Starlink оплачують близькі, а не держава.