Хакеры взломали ядерную компанию Ирана, сотрудничавшую с РФ: слиты 50 ГБ данных

Группировка Black Reward посвятила кибератаку Мехсе Амини, девушке, погибшей от рук иранской полиции.

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Хакерская группа Black Reward взломала серверы одной из дочерних компаний Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) и слили украденные данные в Интернет. Об этом стало известно порталу Bleeping Computer.

ОАЭИ подтвердила, что неизвестная группа взломала электронную почту и похитила письма Иранской компании по производству и развитию ядерной энергии, включая ежедневную переписку сотрудников и технические заметки общим объемом около 50 ГБ. Организация утверждает, что специалисты приняли меры, чтобы смягчить последствия кибератаки, в том числе предупредили должностных лиц о возможных попытках шантажа и взлома.

"Очевидно, что целью таких незаконных действий, предпринятых от отчаяния, является привлечение внимания общественности, создание медийной атмосферы и проведение психологических операций, они не имеют никакой другой ценности", — заявила пресс-служба.

Группа под названием Black Reward взяла на себя ответственность за атаку, а в доказательство разместили в Telegram часть данных: 14 архивов общим объемом 27 ГБ. По словам хакеров, они содержат 85 тысяч сообщений электронной почты, "идеальных для исследователей": перед публикацией команда изучила все письма, отсеяла все маркетинговые рассылки и спам, оставив только ценные сообщения, включающие паспорта и визы иранцев и россиян, которые работают с ОАЭИ, отчеты о состоянии и производительности электростанции, контракты и технические отчеты, контакты с МАГАТЭ, графики разных частей Бушерской атомной электростанции.

Напоследок Black Reward упомянули Мехсу Амини, молодую девушку, которая умерла после избиения иранской полицией. Как отметил Bleeping Computer, сообщение хакеров подписано "За женщин, жизнь, свободу", что придает взлому почтового сервера и утечке данных характер хактивизма.

В сентябре шариатская полиция Ирана насмерть забила 22-летнюю Махсу Амини, которая появилась на улице без хиджаба. По информации СМИ, полицейские схватили ее и увезли в участок, где нанесли тяжелые травмы головы, из-за которых иранка сначала впала в кому, а затем скончалась. После этого в Иране начались массовые протесты.

Ранее хакеры Anonymous взломали сайт "Росатома" и слили данные в отместку за захват Запорожской АЭС российскими войсками. Активисты разместили в открытом доступе архив с файлами, которые хранились на серверах госпредприятия.