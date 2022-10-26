Хакери зламали ядерну компанію Ірану, яка співпрацювала з РФ: злиті 50 ГБ даних

Угруповання Black Reward присвятило кібератаку Махсі Аміні, дівчині, яка загинула від рук іранської поліції.

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Хакерська група Black Reward зламала сервери однієї з дочірніх компаній Організації з атомної енергії Ірану (ОАЕІ) та злила вкрадені дані в інтернет. Про це стало відомо порталу Bleeping Computer.

ОАЕІ підтвердила, що невідома група зламала електронну пошту й викрала листи Іранської компанії з виробництва та розвитку ядерної енергії, включаючи щоденне листування співробітників і технічні нотатки загальним обсягом близько 50 ГБ. Організація стверджує, що фахівці вжили заходів, щоб пом'якшити наслідки кібератаки, у тому числі попередили посадових осіб про можливі спроби шантажу та злому.

"Очевидно, що метою таких незаконних дій, вжитих від розпачу, є привернення уваги громадськості, створення медійної атмосфери та проведення психологічних операцій, вони не мають жодної іншої цінності", — заявила пресслужба.

Група під назвою Black Reward взяла на себе відповідальність за атаку, а на доказ розмістили в Telegram частину даних: 14 архівів загальним обсягом 27 ГБ. За словами хакерів, вони містять 85 тисяч повідомлень із електронної пошти, "ідеальних для дослідників": перед публікацією команда вивчила всі листи, відсіяла всі маркетингові розсилки та спам, залишивши лише цінні повідомлення, що включають паспорти й візи іранців і росіян, які працюють із ОАЕІ, звіти про стан і продуктивність електростанції, контракти й технічні звіти, контакти з МАГАТЕ, графіки різних частин Бушерської атомної електростанції.

Насамкінець Black Reward згадали Махсу Аміні, молоду дівчину, яка померла після побиття іранською поліцією. Як зазначив Bleeping Computer, повідомлення хакерів підписано "За жінок, життя, свободу", що надає злому поштового сервера та витоку даних характеру хактивізму.

У вересні шаріатська поліція Ірану на смерть забила 22-річну Махсу Аміні, яка з'явилася на вулиці без хіджабу. За інформацією ЗМІ, поліцейські схопили її та відвезли в дільницю, де завдали тяжких травм голови, через які іранка спочатку впала в кому, а потім померла. Після цього в Ірані розпочалися масові протести.

Раніше хакери Anonymous зламали сайт "Росатому" та злили дані як помсту за захоплення Запорізької АЕС російськими військами. Активісти розмістили у відкритому доступі архів із файлами, які зберігалися на серверах держпідприємства.