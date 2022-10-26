Ученые вживили в голову голубя чип на солнечной батарее: зачем они это сделали (фото)

Птицы выполняли просты команды в 80% случаев, но иногда они отвлекались или уставали.

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Исследователи из Шаньдунского научно-технического университета (Китай) разработали систему дистанционного управления голубями. В мозг птицы вживили электроды, а для питания использовали солнечную батарею и небольшую литиевую батарейку, которая заряжалась от нее, передает scmp.com.

Имплант ученые расположили на голове птицы, а питающие элементы — на спине. На определенные части мозга голубя воздействовали слабым током, чтобы подчинить его волю и руководить его полетом, отправляя радиосигналы.

Благодаря солнечной панели и датчику, ученые смогли контролировать полет голубя в течение 2 ч. Таким образом на практике было доказано, что, воздействуя на мозг, возможно управление поведением, по крайней мере, поведением птицы. Они отметили, что их система далека от совершенства, так как собрана из доступной электроники, которую любой желающий может купить в Интернете. Также инженеры не рассчитали расход энергии процессора — устройство потребляло гораздо больше, чем они надеялись.

[ + – ] Голубь с датчиком на солнечной батарее

И все же им удалось усовершенствовать свой аппарат при помощи искусственного интеллекта. "Умный" софт корректировал энергопотребление датчика, благодаря чему можно было лучше контролировать энергоресурс, говорится в материале. В итоге, ИИ-программа позволила увеличить энергопотребление до 40%, что сделало работу всей системы эффективной в непогожий день.

Всего в тестах приняли участие 5 голубей. Все они смогли подчиниться простым командам, вроде, повернуть налево или направо, снизиться или набрать высоту. Точность выполнения заданий составила, как заявляют исследователи 80-90%. В некоторых случаях голуби никак не реагировали на запросы. Причиной тому была их усталость или различные отвлекающие факторы. Ученые продолжат работу над усовершенствованием импланта и солнечной батареи, сказано в статье.

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