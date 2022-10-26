Учені вживили в голову голуба чіп на сонячній батареї: навіщо вони це зробили (фото)

Птахи виконували прості команди у 80% випадків, але іноді вони відволікалися чи втомлювалися.

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Дослідники із Шаньдунського науково-технічного університету (Китай) розробили систему дистанційного керування голубами. У мозок птаха вживили електроди, а для живлення використовували сонячну батарею та невелику літієву батарею, яка заряджалася від неї, повідомляє scmp.com.

Імплант учені розташували на голові птаха, а елементи живлення — на спині. На певні частини мозку голуба впливали слабким струмом, щоб підпорядкувати його волю і керувати польотом, відправляючи радіосигнали.

Завдяки сонячній панелі та датчику вчені змогли контролювати політ голуба протягом 2 год. Так на практиці було доведено, що, впливаючи на мозок, можливе управління поведінкою, принаймні поведінкою птаха. Вони зазначили, що їх система далека від досконалості, оскільки зібрана з доступної електроніки, яку будь-хто може купити в інтернеті. Також інженери не розрахували витрати енергії процесора — пристрій споживав набагато більше, ніж вони сподівалися.

[ + – ] Голуб із датчиком на сонячній батареї

І все ж таки їм вдалося вдосконалити свій апарат за допомогою штучного інтелекту. "Розумний" софт коригував енергоспоживання датчика, завдяки чому можна було краще контролювати енергоресурс, йдеться у матеріалі. Унаслідок, ШІ-програма дозволила збільшити енергоспоживання до 40%, що зробило роботу всієї системи ефективною в несприятливий день.

Загалом у тестах взяли участь 5 голубів. Усі вони змогли підкоритися простим командам, типу, повернути ліворуч чи праворуч, знизитися чи набрати висоту. Точність виконання завдань становила, як заявляють дослідники, 80-90%. У деяких випадках голуби не реагували на запити. Причиною тому була їхня втома або різні фактори, що відволікають. Учені продовжать роботу над удосконаленням імпланту та сонячної батареї, йдеться у статті.

Раніше ми повідомляли про те, що БПЛА у вигляді птаха з рухомими крилами зміг літати протягом 90 хвилин.