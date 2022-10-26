Какими смартфонами пользуются в Северной Корее: блогер рассказала о моделях и ПО

Жители КНДР могут смотреть видеоконтент, читать книги и учить иностранные языки.

Related video

Блогер-путешественница по имени Ясмин записала видео в TikTok, где объяснила, какими смартфонами пользуются жители КНДР и какие приложения у них популярны, передает unilad.com.

По словам девушки, телефоны есть у менее, чем у 50% жителей страны (эти данные, однако, Ясмин ничем не подкрепила, — ред.). Также она сообщила, что в аппаратах функция удаления истории просмотров отсутствует и чаще всего встречаются устройства на ОС Android, модифицированное местными программистами.

Загрузить приложения (любые) из онлайн-магазинов нельзя. К ним просто нет доступа. Пользователи должны прийти в специализированные реальные магазины, сказать консультанту, какие аппсы им нужны, и тогда он их установит. Ясмин говорит, что все приложения санкционированы правительством.

Блогерша сообщила, что наиболее популярной утилитой является My companion, которая чем-то напоминает приложение Netflix. Юзеры с его помощью просматривают разного рода видеоконтент, могут читать электронные книги и даже освоить иностранный язык — китайский и английский пользуются наибольшим спросом. Доступа к глобальному Интернету у пользователей тоже нет, они пользуются внутренней сетью.

Есть также приложение под названием unit VOCA, которое было создано для беженцев из Северной Кореи. При помощи программы они могут освоить южнокорейский сленг.

По заявлению Ясмин, смартфоны Samsung — самые популярные в КНДР. Их можно приобрести на черном рынке, как и аппараты Apple.