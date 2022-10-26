Якими смартфонами користуються в Північній Кореї: блогерка розповіла про моделі та ПЗ

Жителі КНДР можуть дивитися відеоконтент, читати книги та вивчати іноземні мови.

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Блогерка-мандрівниця, на ім'я Ясмін, записала відео в TikTok, де пояснила, якими смартфонами користуються жителі КНДР і які програми популярні, передає unilad.com.

За словами дівчини, телефони мають менш ніж 50% жителів країни (ці дані, однак, Ясмін нічим не підкріпила, — ред.). Також вона повідомила, що в апаратах функція видалення історії переглядів відсутня і найчастіше зустрічаються пристрої на Android, модифіковане місцевими програмістами.

Завантажити програми (будь-які) з онлайн-магазинів не можна. До них просто немає доступу. Користувачі повинні прийти до спеціалізованих реальних магазинів, сказати консультанту, які апси їм потрібні, і тоді він їх встановить. Ясмін каже, що всі програми санкціоновані урядом.

Блогерка повідомила, що найпопулярнішою утилітою є My companion, яка чимось нагадує програму Netflix. Користувачі з його допомогою переглядають різноманітний відеоконтент, можуть читати електронні книги і навіть освоїти іноземну мову — китайська та англійська користуються найбільшим попитом. Доступу до глобального інтернету користувачів також немає, вони користуються внутрішньою мережею.

Є також додаток під назвою unit VOCA, створений для біженців із Північної Кореї. За допомогою програми вони можуть опанувати південнокорейський сленг.

За заявою Ясмін, смартфони Samsung – найпопулярніші в КНДР. Їх можна придбати на чорному ринку, як і апарати Apple.