Украинский хакер создал ПО для кражи данных и заработал на этом: его поймало ФБР

Гражданину Украины Марку Соколовскому грозит 20 лет тюрьмы.

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Марк Соколовский, гражданин Украины, обвиняется в краже данных и заработке на этом "виде деятельности". Ему грозит тюремное заключение, сообщает arstechnica.com.

Прокуратура штата Техас (США) заявила, что Соколовский причастен к созданию вредоносного ПО "Raccoon", которое дает возможность красть конфиденциальную информацию в Интернете. Воспользоваться софтом мог любой желающий, заплатив украинцу $200 в месяц в криптовалюте. За эти деньги Марк помогал с установкой ПО, присылал обновления, в общем, обеспечивал техподдержку. Программа была способна украсть данные разного рода: пароли от электронной почты и банковских счетов, кредитных карт, криптовалютных кошельков и пр. Извлечение данных шло посредством 29-ти браузеров, созданных на основе Chromium, приложений на основе Mozilla и кошельков вроде Exodus и Jaxx. Написанное на C++, вредоносное ПО также могло делать скриншоты. Плюсом "Raccoon" было и то, что после извлечения информации, ПО удаляло все свои следы с компьютера жертвы.

С 2019 года следователи и агенты ФБР пытались поймать хакера, собирая доказательства против него. Они установили, что жертвами малвари стали 2 млн человек. В прокуратуре отметили, что 50 млн учетных данных уже восстановлены. Пользователи из США могут узнать, стали ли они жертвами злоумышленников, зайдя на специальный сайт, созданный ФБР, — raccoon.ic3.gov.

Украинского хакера, в итоге, обвинили в сговоре с целью совершения компьютерного мошенничества, в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи, в сговоре с целью отмывания денег и в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах. Если прокуроры докажут вину Марка по всем пунктам, то он рискует сесть в тюрьму на 20 лет, пишет СМИ.

Мы сообщали раннее, что украинской хакерской группе удалось взломать российское ПО "1С".