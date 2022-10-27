Український хакер створив програмне забезпечення для крадіжки даних і заробив на цьому: його спіймало ФБР

Громадянину України Марку Соколовському загрожує 20 років ув'язнення.

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Марка Соколовського, громадянина України, звинувачують у крадіжці даних та заробітку на цьому "виді діяльності". Йому загрожує ув'язнення, повідомляє arstechnica.com.

Прокуратура штату Техас (США) заявила, що Соколовський причетний до створення шкідливого ПЗ Raccoon, яке дає можливість красти конфіденційну інформацію в інтернеті. Скористатися софтом міг будь-хто, заплативши українцю $200 на місяць у криптовалюті. За ці гроші Марк допомагав із встановленням ПЗ, надсилав оновлення, загалом, забезпечував техпідтримку. Програма була здатна вкрасти дані різного роду: паролі від електронної пошти та банківських рахунків, кредитних карток, криптовалютних гаманців та ін. Написане на C++ шкідливе програмне забезпечення також могло робити скриншоти. Плюсом Raccoon було і те, що після отримання інформації, ПЗ видаляло всі свої сліди з комп'ютера жертви.

З 2019 року слідчі та агенти ФБР намагалися зловити хакера, збираючи докази проти нього. Вони встановили, що жертвами малварки стали 2 млн людей. У прокуратурі зазначили, що 50 млн облікових даних вже відновлено. Користувачі зі США можуть дізнатися, чи вони стали жертвами зловмисників, зайшовши на спеціальний сайт, створений ФБР, — raccoon.ic3.gov.

Українського хакера, зрештою, звинуватили у змові з метою скоєння комп'ютерного шахрайства, у змові з метою шахрайства з використанням електронних засобів зв'язку, у змові з метою відмивання грошей та у крадіжці особистих даних за обтяжливих обставин. Якщо прокурори доведуть провину Марка за всіма пунктами, він ризикує сісти у в'язницю на 20 років, пише ЗМІ.

Ми повідомляли раніше, що українській хакерській групі вдалося зламати російське ПЗ "1С ".