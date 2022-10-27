Українські хакери зламали систему "1С" та злили дані тисяч росіян: чим це загрожує

Викрадена база містить логіни, паролі та адреси електронної пошти, які можна використовувати для зламування облікових записів.

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Українська група хакерів Cyber.Anarchy.Squad зламала російську компанію "Фірма 1С", яка пропонує комп'ютерні програми для ведення баз даних. Подробиці вона повідомила на своєму Telegram-каналі.

Хакери розмістили частину викраденої бази даних у таблиці, яку можна відкрити в Microsoft Excel або онлайн-сервісі Google. У ній міститься 18425 записів про російських користувачів, включаючи логіни, паролі, імена, адреси електронної пошти, дати реєстрації та останнього входу. В окремій графі зазначено, чи активно використовується обліковий запис, чи ні.

У коментарях користувачі Telegram зазначили, що отримана інформація не становить великого інтересу і не може завдати великої шкоди росіянам. Однак проблема може виникнути, якщо людина використовує ті ж e-mail та пароль для входу в інші облікові записи, наприклад, в електронну пошту, месенджери, соцмережі — тоді їх можна зламати та отримати доступ до персональних даних.

Нещодавно дослідники сайту DOU звернули увагу на те, що програмне забезпечення "1С" використовують в Україні, всупереч санкціям. З 2020 року державним компаніям заборонено купувати та використовувати продукцію російської компанії, але навіть органи влади порушують цю заборону.

Використання будь-якого ПЗ родом із Росії створює загрозу інформаційної безпеки та реальні ризики злому об'єктів критичної інфраструктури. Крім того, покупка безпосередньо спонсорує країну-агресора під час війни. Як довели Cyber.Anarchy.Squad, бази даних "1С" цілком реально зламати, скомпрометувавши українців.

Раніше українські хакери зламали сервіс "Держпослуги" та оприлюднили дані тисяч росіян. Вони отримали доступ до "Єдиної системи ідентифікації та аутентифікації" громадян, який фактично є електронним паспортом у Росії та містить конфіденційні дані.

У серпні хакери зламали російське кабельне ТБ та показали поразки ЗС РФ на території України. Вони показали росіянам статистику про реально загиблих російських військових замість промови президента Володимира Путіна.