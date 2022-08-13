Хакери зламали російське кабельне ТБ та показали кадри з поразкою ЗС РФ в Україні (відео)

Статистика щодо реально загиблих російських військових у війні з Україною з'явилася на телеекранах саме тоді, коли у прямому ефірі з промовою виступав Володимир Путін.

Невідомі хакери у День військово-космічних сил Росії зламали кабельне ТБ в Алтайському краї (РФ) та показали інформацію про втрати окупантів в Україні. Відеокадри одразу розлетілися соціальними мережами.

Хакери вторглися до мережі в той момент, коли на екранах виступав президент РФ Володимир Путін. Російський президент якраз коментував "трагедію ВПС РФ".

"Вся країна тужить", — сказав Путін, очевидно, маючи на увазі недавній вибух на аеродромі поблизу Новофедорівки (окупований Крим), який знищив російські літаки.

На цьому промова президента Росії обірвалася і у супроводі саундтреку з фільму "Реквієм по мрії" телевізори почали транслювати кадри зі знищеною військовою технікою росіян в Україні. Також на екранах показали реальну статистику втрат ЗС РФ за майже шість місяців війни в Україні: це понад 400 одиниць авіації та тисячі військових.

Ці кадри побачили як мінімум глядачі Першого каналу та телеканалу "Росія 1".

Нагадаємо, раніше українські хакери зламали російський сервіс для перегляду телеканалів Pager TV. Замість пропагандистських програм користувачів попередили про можливі бойові дії на території Росії.

Також Фокус писав, що хакери злили в Інтернет дані 7,5 млн. росіян: всі вони абоненти Tele2. Фахівці з DLBI, які займаються аналізом витоків та моніторингом Даркнета, встановили, що база даних складається з 7530149 рядків. У кожному рядку записано імена та прізвища, номери телефонів, адреси е-мейлів росіян, які є учасниками програми лояльності оператора Tele2.