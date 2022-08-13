Хакеры взломали российское кабельное ТВ и показали кадры с поражением ВС РФ в Украине (видео)

Статистика о реально погибших российских военных в войне с Украиной появилась на телеэкранах именно тогда, когда в прямом эфире с речью выступал Владимир Путин.

Неизвестные хакеры в День военно-космических сил России взломали кабельное ТВ в Алтайском крае (РФ) и показали информацию о потерях оккупантов в Украине. Видеокадры сразу разлетелись по социальным сетям.

Хакеры вторглись в сеть в тот момент, когда на экранах выступал президент РФ Владимир Путин. Российский президент как раз комментировал "трагедию ВВС РФ".

"Вся страна скорбит", — сказал Путин, очевидно имея в виду недавний взрыв на аэродроме вблизи Новофедоровки (оккупированный Крым), который уничтожил российские самолеты.

На этом речь президента России оборвалась и в сопровождении саундтрека из фильма "Реквием по мечте" телевизоры начали транслировать кадры с уничтоженной военной техникой россиян в Украине. Также на экранах показали реальную статистику потерь ВС РФ за практически шесть месяцев войны в Украине: это более 400 единиц авиации и тысячи военных.

Эти кадры увидели как минимум зрители Первого канала и телеканала "Россия 1".

Напомним, ранее украинские хакеры взломали российский сервис для просмотра телеканалов Pager TV. Вместо пропагандистских программ пользователей предупредили о возможных боевых действиях на территории России.

Также Фокус писал, что хакеры слили в Интернет данные 7,5 млн россиян: все они абоненты Tele2. Специалисты из DLBI, которые занимаются анализом утечек и мониторингом Даркнета, установили, что база данных состоит из 7 530 149 строк. В каждой строке записаны имена и фамилии, номера телефонов, адреса е-мейлов россиян, которые являются участниками программы лояльности оператора Tele2.