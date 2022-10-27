Украинские хакеры взломали систему "1С" и слили данные тысяч россиян: чем это грозит

Похищенная база содержит логины, пароли и адреса электронной почты, которые можно использовать для взлома аккаунтов.

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Украинская группа хакеров Cyber.Anarchy.Squad взломала российскую компанию "Фирма 1С", которая предлагает компьютерные программы для ведения баз данных. Подробности она сообщила на своем Telegram-канале.

Хакеры разместили часть похищенной базы данных в виде таблицы, которую можно открыть в Microsoft Excel или онлайн-сервисе Google. В ней содержится 18425 записей о российских пользователях, включая логины, пароли, имена, адреса электронной почты, даты регистрации и последнего входа. В отдельной графе указано, активно ли используется учетная запись, или нет.

В комментариях пользователи Telegram отметили, что полученная информация не представляет большого интереса и не может нанести большого вреда россиянам. Однако проблема может возникнуть, если человек использует те же e-mail и пароль для входа в другие учетные записи, например, в электронную почту, мессенджеры, соцсети — тогда их можно взломать и получить доступ к персональным данным.

Недавно исследователи сайта DOU обратили внимание, что программное обеспечение "1С" используют в Украине, вопреки санкциям. С 2020 года государственным компаниям запрещено покупать и использовать продукцию российской компании, но даже органы власти нарушают этот запрет.

Использование любого ПО родом из России создает угрозу информационной безопасности и реальные риски взлома объектов критической инфраструктуры. Кроме того, покупка напрямую спонсирует страну-агрессора во время войны. Как доказали Cyber.Anarchy.Squad, базы данных "1С" вполне реально взломать, скомпрометировав украинцев.

Ранее украинские хакеры взломали сервис "Госуслуги" и обнародовали данные тысяч россиян. Они получили доступ к "Единой системе идентификации и аутентификации" граждан, который фактически является электронным паспортом в России и содержит конфиденциальные данные.

В августе хакеры взломали российское кабельное ТВ и показали поражения ВС РФ на территории Украины. Они показали россиянам статистику о реально погибших российских военных вместо речи президента Владимира Путина.