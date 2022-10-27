Создан материал, которого не должно быть в теории: гибкий, как пластилин и проводящий ток

Ученые из Чикагского университета совершили прорыв, благодаря чему может появиться новое поколение электронных устройств.

Related video

Новое вещество чем-то напоминает пластилин, которому можно легко придать форму, и в то же время он является токопроводящим. По словам первооткрывателей, сочетание таких характеристик теоретически невозможно, но на практике все работает, пишет newatlas.com.

Атомарная структура электропроводников вроде алюминия и меди, имеет строгую структуру — атомы располагаются в ряд близко друг к другу. Всегда считалось, что такая структура и является причиной высокой проводимости. Однако группа ученых из Чикагского университета во главе с Цзязе Се доказала на практике, что это далеко не так. Они создали вещество на основе углерода, серы и никеля, которое, как они ожидали, должно было быть твердым, как металл, но оказалось гибким, как пластилин. А эго свойства как проводника тоже вызвали удивление исследователей — материал проводил ток не хуже меди, даже в согнутом, нагретом, охлажденном состоянии. Его структуру пытались нарушить при помощи щелочи и кислоты, но он остался невредим. Еще одним плюсом новинки является и то, что работать с ним можно при комнатной температуре — его не нужно плавить, как металлы при пайке.

Изучив новинку детальнее, ученые сделали вывод: секрет успеха кроется во многослойной атомарной структуре, благодаря которой атомы могут передвигаться по горизонтали и по вертикали (это и обеспечивает гибкость). В будущем на базе этого вещества можно будет создать целый класс смарт-устройств, совершенно отличающихся по дизайну от тех, которыми пользуемся сегодня, ведь материал способен питать аккумуляторы гаджетов, солнечные панели и в то же время он настолько гибок, что дает возможность разработать удобные носимые устройства.

Ранее мы писали о том, по каким причинам люди чаще всего ломают свои смартфоны и ноутбуки.