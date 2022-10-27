Эксперты выяснили, как люди чаще всего ломают гаджеты: топ необычных причин

Иногда пользователи сами роняют технику, а иногда она портится из-за лосей, морских свинок или других форс-мажоров.

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Американская компания Secure Data Recovery провела опрос и определила самые частые причины поломки гаджетов. Результаты исследования она опубликовала на своем сайте.

С августа по сентябрь 2022 года аналитики опросили более 2200 жителей США, пытаясь узнать, какие же несчастья случаются со смартфонами и ноутбуками. Около 76% жителей США были вынуждены покупать другой гаджет из-за поломки старого, а 31% при этом теряли все данные.

Одной из самых частых проблем являются неудачные броски — они случались у 46% владельцев устройств. Согласно опросу, 44% американцев роняют телефоны по меньшей мене раз в неделю, с женщинами такое случается примерно на 20% чаще, чем с мужчинами. Примерно 23% человек хотя бы раз в жизни были вынуждены доставать свою технику из унитаза после случайных падений. Около 18% жителей США ходят с треснувшими экранами.

Ноутбуки чаще всего ломаются из-за падений (46%), пролитых напитков (33%) или попадания внутрь еды (30%). 20% пользователей умудрились разбить экран, а 35% пришлось заменять вышедшие из строя аккумуляторы.

Самые необычные причины поломки гаджетов, о которых рассказали участники опросов:

отправили в стиральную машину;

укусили;

обслюнявили;

проткнули экран ручкой;

забыли в кармане во время купания в бассейне;

запекли в духовке;

макнули в блюдо во время готовки;

пописала морская свинка;

ребенок решил, что устройство "хочет пить";

уронили с балкона из-за чиха;

уронили из-за жука, севшего на экран;

уронили в сметану, забив динамики и разъем для зарядки;

разбился после столкновения с лосем.

Ранее сообщали, что более 5 млрд мобильных телефонов станут мусором в 2022 году. Исследователи призвали не выбрасывать ненужные смартфоны на свалку, а сдавать на переработку, чтобы извлечь из них ценные детали.

Эксперты назвали старые телефоны, которые лучше не выбрасывать на свалку. Некоторые модели спустя десятки лет после выхода можно продать намного дороже.