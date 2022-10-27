Експерти з'ясували, як люди найчастіше ламають гаджети: топ незвичайних причин

Іноді користувачі самі впускають техніку, а іноді вона псується через лосів, морських свинок або інші форс-мажори.

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Американська компанія Secure Data Recovery провела опитування та визначила найчастіші причини поломки гаджетів. Результати дослідження вона опублікувала на своєму сайті.

З серпня по вересень 2022 року аналітики опитали понад 2200 жителів США, намагаючись дізнатися, які ж нещастя трапляються зі смартфонами та ноутбуками. Близько 76% жителів США змушені були купувати інший гаджет через поломку старого, а 31% водночас втрачали всі дані.

Однією з найчастіших проблем є невдалі кидки — вони траплялися у 46% власників пристроїв. Згідно з опитуванням, 44% американців кидають телефони щонайменше раз на тиждень, з жінками таке трапляється приблизно на 20% частіше, ніж з чоловіками. Приблизно 23% людей хоч раз у житті були змушені діставати свою техніку з унітаза після випадкових падінь. Близько 18% жителів США ходять з екранами, які тріснули.

Ноутбуки найчастіше ламаються через падіння (46%), пролиті напої (33%) або потрапляння всередину їжі (30%). 20% користувачів примудрилися розбити екран, а 35% довелося заміняти акумулятори, що вийшли з ладу.

Найнезвичайніші причини поломки гаджетів, про які розповіли учасники опитувань:

відправили у пральню машину;

вкусили;

обслинили;

проткнули екран ручкою;

забули у кишені під час купання у басейні;

запікали у духовці;

макнули у страву під час готування;

попісяла морська свинка;

дитина вирішила, що пристрій "хоче пити";

впустили з балкона через пчих;

впустили через жука, що сів на екран;

впустили у сметану, забивши динаміки та роз'єм для зарядки;

розбився після зіткнення з лосем.

Раніше повідомляли, що понад 5 млрд мобільних телефонів стануть сміттям у 2022 році. Дослідники закликали не викидати непотрібні смартфони на смітник, а здавати на перероблення, щоб витягти з них цінні деталі.

Експерти назвали старі телефони, які краще не викидати на звалище. Деякі моделі через десятки років після виходу можна продати набагато дорожче.