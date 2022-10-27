Експерти з'ясували, як люди найчастіше ламають гаджети: топ незвичайних причин
Іноді користувачі самі впускають техніку, а іноді вона псується через лосів, морських свинок або інші форс-мажори.
Американська компанія Secure Data Recovery провела опитування та визначила найчастіші причини поломки гаджетів. Результати дослідження вона опублікувала на своєму сайті.
З серпня по вересень 2022 року аналітики опитали понад 2200 жителів США, намагаючись дізнатися, які ж нещастя трапляються зі смартфонами та ноутбуками. Близько 76% жителів США змушені були купувати інший гаджет через поломку старого, а 31% водночас втрачали всі дані.
Однією з найчастіших проблем є невдалі кидки — вони траплялися у 46% власників пристроїв. Згідно з опитуванням, 44% американців кидають телефони щонайменше раз на тиждень, з жінками таке трапляється приблизно на 20% частіше, ніж з чоловіками. Приблизно 23% людей хоч раз у житті були змушені діставати свою техніку з унітаза після випадкових падінь. Близько 18% жителів США ходять з екранами, які тріснули.
Ноутбуки найчастіше ламаються через падіння (46%), пролиті напої (33%) або потрапляння всередину їжі (30%). 20% користувачів примудрилися розбити екран, а 35% довелося заміняти акумулятори, що вийшли з ладу.
Найнезвичайніші причини поломки гаджетів, про які розповіли учасники опитувань:
- відправили у пральню машину;
- вкусили;
- обслинили;
- проткнули екран ручкою;
- забули у кишені під час купання у басейні;
- запікали у духовці;
- макнули у страву під час готування;
- попісяла морська свинка;
- дитина вирішила, що пристрій "хоче пити";
- впустили з балкона через пчих;
- впустили через жука, що сів на екран;
- впустили у сметану, забивши динаміки та роз'єм для зарядки;
- розбився після зіткнення з лосем.
Раніше повідомляли, що понад 5 млрд мобільних телефонів стануть сміттям у 2022 році. Дослідники закликали не викидати непотрібні смартфони на смітник, а здавати на перероблення, щоб витягти з них цінні деталі.
Експерти назвали старі телефони, які краще не викидати на звалище. Деякі моделі через десятки років після виходу можна продати набагато дорожче.