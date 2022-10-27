Створено матеріал, якого не повинно бути в теорії: гнучкий, як пластилін і проводить струм

Учені з університету Чикаго здійснили прорив, завдяки чому може з'явитися нове покоління електронних пристроїв.

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Нова речовина чимось нагадує пластилін, якому можна легко надати форму, і водночас він є струмопровідним. За словами першовідкривачів, поєднання таких характеристик теоретично неможливе, але на практиці все працює, пише newatlas.com.

Атомарна структура електропровідників на кшталт алюмінію та міді має строгу структуру — атоми розташовуються в ряд близько один до одного. Завжди вважалося, що така структура є причиною високої провідності. Проте група вчених з університету Чикаго на чолі з Цзязе Се довела на практиці, що це далеко не так. Вони створили речовину на основі вуглецю, сірки та нікелю, яка, як вони очікували, мала бути твердою, як метал, але виявилася гнучкою, як пластилін. А його властивості як провідника теж викликали здивування дослідників — матеріал проводив струм не гірше за мідь, навіть у зігнутому, нагрітому, охолодженому стані. Його структуру намагалися порушити за допомогою лугу та кислоти, але він залишився неушкодженим. Ще одним плюсом новинки є і те, що працювати з ним можна за кімнатної температури — його не потрібно плавити, як метали під час паяння.

Вивчивши новинку детальніше, вчені зробили висновок: секрет успіху криється у багатошаровій атомарній структурі, завдяки якій атоми можуть пересуватися по горизонталі та по вертикалі (це забезпечує гнучкість). У майбутньому на базі цієї речовини можна буде створити цілий клас смарт-пристроїв, які абсолютно відрізняються за дизайном від тих, якими користуємося сьогодні, адже матеріал здатний живити акумулятори гаджетів, сонячні панелі та водночас він настільки гнучкий, що дає можливість розробити зручні пристрої, які можна носити.

Раніше ми писали про те, з яких причин люди найчастіше ламають свої смартфони та ноутбуки.