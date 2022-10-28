Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Диджитал

Инженеры создали для дронов cуперкрылья с пупырышками, чувствующими опасность

Boeing, БПЛА, дрон
Фото: Boeing | Беспилотный самолет от Boeing

Благодаря особому материалу, система учится и быстрее реагирует на угрозы.

Related video

Ученые из США разработали инновационный материал для крыльев, который позволяет беспилотным летательным аппаратам избегать повреждений. Они опубликовали свое исследование в научном издании Advanced Intelligent Systems.

Сотрудники университетов Пердью и Теннесси в Ноксвилле обратили внимание, что электронные датчики не умеют фильтровать информацию, как живые существа, а потому вынуждены обрабатывать все подряд и медленнее реагируют на угрозы. Они разработали особый "умный" материал, который за долю секунды замечает и уклоняется от опасности.

Поверхность этого материала покрыта куполообразными пупырышками, как бутылка из-под минеральной воды, которые вдавливаются внутрь при определенном усилии. Размещенные на крыльях, они "запоминают" свою форму и адаптируется к окружающей среде, реагируя только на критически важную сенсорную информацию, отсеивая слабые прикосновения воздуха или другие внешние силы.

пупырышки, схема, иллюстрация Fullscreen
Схематическое изображение воздействия на пупырышки

Когда достаточно большая сила вдавливает "пупырышки" внутрь, то датчики в плоской части материала фиксируют изменение. Затем электрический сигнал активирует устройство (мемристор), сохраняющее в памяти уровень и место воздействия. Определенная комбинация "пупырышек" поднимающихся и опускающихся в определенных частях крыла, сигнализирует системе управления дроном об опасном давлении.

Узоры из вдавленных точек в сочетании с данными от других датчиков, такие как температура или изображение приближающегося объекта, позволяют системе запоминать определенные ситуации и составлять шаблоны поведения на будущее. Такая модель во многом напоминает то, как люди и животные учатся реагировать на внешние угрозы.

Тем временем, армия Великобритании использует "умные" дроны X2D, составляющие карты местности. С их помощью военные получают ценные разведданные, незаменимые при подготовке к боевым вылазкам.