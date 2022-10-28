Инженеры создали для дронов cуперкрылья с пупырышками, чувствующими опасность

Благодаря особому материалу, система учится и быстрее реагирует на угрозы.

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Ученые из США разработали инновационный материал для крыльев, который позволяет беспилотным летательным аппаратам избегать повреждений. Они опубликовали свое исследование в научном издании Advanced Intelligent Systems.

Сотрудники университетов Пердью и Теннесси в Ноксвилле обратили внимание, что электронные датчики не умеют фильтровать информацию, как живые существа, а потому вынуждены обрабатывать все подряд и медленнее реагируют на угрозы. Они разработали особый "умный" материал, который за долю секунды замечает и уклоняется от опасности.

Поверхность этого материала покрыта куполообразными пупырышками, как бутылка из-под минеральной воды, которые вдавливаются внутрь при определенном усилии. Размещенные на крыльях, они "запоминают" свою форму и адаптируется к окружающей среде, реагируя только на критически важную сенсорную информацию, отсеивая слабые прикосновения воздуха или другие внешние силы.

[ + – ] Схематическое изображение воздействия на пупырышки

Когда достаточно большая сила вдавливает "пупырышки" внутрь, то датчики в плоской части материала фиксируют изменение. Затем электрический сигнал активирует устройство (мемристор), сохраняющее в памяти уровень и место воздействия. Определенная комбинация "пупырышек" поднимающихся и опускающихся в определенных частях крыла, сигнализирует системе управления дроном об опасном давлении.

Узоры из вдавленных точек в сочетании с данными от других датчиков, такие как температура или изображение приближающегося объекта, позволяют системе запоминать определенные ситуации и составлять шаблоны поведения на будущее. Такая модель во многом напоминает то, как люди и животные учатся реагировать на внешние угрозы.

Тем временем, армия Великобритании использует "умные" дроны X2D, составляющие карты местности. С их помощью военные получают ценные разведданные, незаменимые при подготовке к боевым вылазкам.