Інженери створили для дронів суперкрила з пухирцями, що відчувають небезпеку

Завдяки особливому матеріалу система вчиться і швидше реагує на загрози.

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Вчені зі США розробили інноваційний матеріал для крил, який дозволяє безпілотним літальним апаратам уникати пошкоджень. Вони опублікували своє дослідження у науковому виданн іAdvanced Intelligent Systems.

Співробітники університетів Пердью та Теннессі в Ноксвіллі звернули увагу, що електронні датчики не вміють фільтрувати інформацію, як живі істоти, а тому змушені обробляти все поспіль і повільніше реагують на погрози. Вони розробили особливий "розумний" матеріал, який за секунду помічає і ухиляється від небезпеки.

Поверхня цього матеріалу покрита куполоподібними пухирцями, як пляшка з-під мінеральної води, які вдавлюються всередину за певного зусилля. Розміщені на крилах, вони "запам'ятовують" свою форму і адаптуються до навколишнього середовища, реагуючи лише на критично важливу сенсорну інформацію, відсіваючи слабкі дотики повітря або інші зовнішні сили.

[ + – ] Схематичне зображення впливу на пухирці

Коли досить велика сила вдавлює "пухирця" всередину, то датчики в плоскій частині матеріалу фіксують зміну. Потім електричний сигнал активує пристрій (мемристор), що зберігає в пам'яті рівень і місце дії. Певна комбінація "пухирців", що підіймаються і опускаються в певних частинах крила, сигналізує системі управління дроном про небезпечний тиск.

Візерунки з вдавлених точок у поєднанні з даними від інших датчиків, такі як температура або зображення об'єкта, що наближається, дозволяють системі запам'ятовувати певні ситуації і складати шаблони поведінки на майбутнє. Така модель багато в чому нагадує те, як люди та тварини вчаться реагувати на зовнішні загрози.

Тим часом армія Великобританії використовує "розумні" дрони X2D, що становлять карти місцевості. З їх допомогою військові отримують цінні розвіддані, незамінні під час підготовки до бойових вилазок.