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Інженери створили для дронів суперкрила з пухирцями, що відчувають небезпеку

Boeing, БПЛА, дрон
Фото: Boeing | Безпілотний літак від Boeing

Завдяки особливому матеріалу система вчиться і швидше реагує на загрози.

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Вчені зі США розробили інноваційний матеріал для крил, який дозволяє безпілотним літальним апаратам уникати пошкоджень. Вони опублікували своє дослідження у науковому виданн іAdvanced Intelligent Systems.

Співробітники університетів Пердью та Теннессі в Ноксвіллі звернули увагу, що електронні датчики не вміють фільтрувати інформацію, як живі істоти, а тому змушені обробляти все поспіль і повільніше реагують на погрози. Вони розробили особливий "розумний" матеріал, який за секунду помічає і ухиляється від небезпеки.

Поверхня цього матеріалу покрита куполоподібними пухирцями, як пляшка з-під мінеральної води, які вдавлюються всередину за певного зусилля. Розміщені на крилах, вони "запам'ятовують" свою форму і адаптуються до навколишнього середовища, реагуючи лише на критично важливу сенсорну інформацію, відсіваючи слабкі дотики повітря або інші зовнішні сили.

пухирці, схема, ілюстрація Fullscreen
Схематичне зображення впливу на пухирці

Коли досить велика сила вдавлює "пухирця" всередину, то датчики в плоскій частині матеріалу фіксують зміну. Потім електричний сигнал активує пристрій (мемристор), що зберігає в пам'яті рівень і місце дії. Певна комбінація "пухирців", що підіймаються і опускаються в певних частинах крила, сигналізує системі управління дроном про небезпечний тиск.

Візерунки з вдавлених точок у поєднанні з даними від інших датчиків, такі як температура або зображення об'єкта, що наближається, дозволяють системі запам'ятовувати певні ситуації і складати шаблони поведінки на майбутнє. Така модель багато в чому нагадує те, як люди та тварини вчаться реагувати на зовнішні загрози.

Тим часом армія Великобританії використовує "розумні" дрони X2D, що становлять карти місцевості. З їх допомогою військові отримують цінні розвіддані, незамінні під час підготовки до бойових вилазок.