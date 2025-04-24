"Підловили" момент і знищили готові дрони: в ЗСУ розповіли подробиці атаки на Єлабугу (відео)

Під час атаки на Єлабугу в Татарстані 23 квітня Сили оборони України влучили дронами в цех фінальної збірки виробництва "Шахедів" та знищили вже готові до відправлення на пускові установки російські безпілотники.

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Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко розповів про це в ефірі Новини.Live 24 квітня.

Іван Тимочко розповів подробиці атаки дронів на Єлабугу в РФ. На відео з 13:26.

Військовослужбовець пояснив, що коли для виготовлення ракет виробництво потрібно розосередити на різні підприємства, то для створення безпілотників типу Shahed росіяни за підтримки своїх іранських партнерів змогли побудувати закритий цикл випуску.

"Тобто від перших запчастин до його фінального компонування і випуску готового продукту — все відбувається в межах одного заводу, навіть в межах кількох цехів. І цей удар, що відбувся, він відбувся по пункту кінцевої збірки, тобто по цеху, звідки готова продукція вже мала поступати на пускові установки", — розповів Іван Тимочко.

Обстріл Єлабуги був експериментальним

Крім того, за словами голови Ради резервістів, удар по Єлабузі був "пробним" із застосуванням експериментальних засобів ураження. Військовий зазначив, що найкращий результат ураження та масштабна детонація досягається, коли вдається "підловити" момент завантаження готових дронів на автотранспорт для вивезення.

"І звичайно, що це тільки такі перші проби, запускати безпілотники на таку відстань, які можуть обходити російські системи ППО, тому що такі об'єкти вони намагаються максимально прикривати з повітря, ізолювати від наземної української розвідки та дуже швидко вивозити продукцію за межі таких заводів, щоб мінімізувати те, що як раз зараз відбувалося. Там є детонації, вибухи безпілотників", — сказав Іван Тимочко.

Він додав, що це не єдиний такий завод на території РФ, а "Шахеди", дрони-приманки та "Блискавки" достатньо прості у збірці та використовуються окупантами не так для ударів по українських населених пунктах, як для виснаження систем протиповітряної оборони.

Їх противник використовував в різний спосіб: комплексні удари, як ми бачили сьогодні, комбіновані, але і пригадуємо буквально недавно декілька днів підряд було, коли противник наносив ними "килимові" удари по населених пунктах. Вибиралося одне місто чи навіть район міста, куди прилітали десятки шахедів. Велика частина з них збивалася, але ті, що змогли пройти, на жаль, завдавали величезних проблем", — пояснив Тимочко.

За його словами, наразі приблизно пораховано, що результативність таких пусків не перевищує 10-15%, тож якби хоча б половина дронів досягала цілей — це завдавало б значних руйнувань.

Атака на Єлабугу: деталі

РосЗМІ близько 12 години дня 23 квітня повідомили про масовану атаку дронів на Єлабугу в Татарстані, де в особливій економічній зоні "Алабуга" розташовані підприємства з виробництва ударних дронів.

Глава Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони Андрій Коваленко підтвердив влучання по особливій економічній зоні "Алабуга" та пояснив, що росіяни останнім часом нарощували на цих підприємствах виробництво безпілотних літальних апаратів типу "Герань" і "Шахед".

Генеральний штаб Збройних сил України ввечері 23 квітня підтвердив атаку на Єлабугу на відстані понад 1 000 км від російсько-українського кордону та ураження виробництва ударних дронів "Герань-2", "Шахед" та інших. Повідомлялося про пошкодження цеху фінальної збірки БПЛА.