"Подловили" момент и уничтожили готовые дроны: в ВСУ рассказали подробности атаки на Елабугу (видео)

Во время атаки на Елабугу в Татарстане 23 апреля Силы обороны Украины попали дронами в цех финальной сборки производства "Шахедов" и уничтожили уже готовые к отправке на пусковые установки российские беспилотники.

Related video

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко рассказал об этом в эфире Новости.Live 24 апреля.

Иван Тимочко рассказал подробности атаки дронов на Елабугу в РФ. На видео с 13:26.

Военнослужащий пояснил, что если для изготовления ракет производство нужно рассредоточить на разные предприятия, то для создания беспилотников типа Shahed россияне при поддержке своих иранских партнеров смогли построить закрытый цикл выпуска.

"То есть от первых запчастей до его финальной компоновки и выпуска готового продукта — все происходит в пределах одного завода, даже в пределах нескольких цехов. И этот удар, который произошел, он произошел по пункту конечной сборки, то есть по цеху, откуда готовая продукция уже должна была поступать на пусковые установки", — рассказал Иван Тимочко.

Обстрел Елабуги был экспериментальным

Кроме того, по словам председателя Совета резервистов, удар по Елабуге был "пробным" с применением экспериментальных средств поражения. Военный отметил, что лучший результат поражения и масштабная детонация достигается, когда удается "подловить" момент загрузки готовых дронов на автотранспорт для вывоза.

"И конечно, что это только такие первые пробы, запускать беспилотники на такое расстояние, которые могут обходить российские системы ПВО, потому что такие объекты они пытаются максимально прикрывать с воздуха, изолировать от наземной украинской разведки и очень быстро вывозить продукцию за пределы таких заводов, чтобы минимизировать то, что как раз сейчас происходило. Там есть детонации, взрывы беспилотников", — сказал Иван Тимочко.

Он добавил, что это не единственный такой завод на территории РФ, а "Шахеды", дроны-приманки и "Молнии" достаточно просты в сборке и используются оккупантами не столько для ударов по украинским населенным пунктам, как для истощения систем противовоздушной обороны.

Их противник использовал различными способами: комплексные удары, как мы видели сегодня, комбинированные, но и вспоминаем буквально недавно несколько дней подряд было, когда противник наносил ими "ковровые" удары по населенным пунктам. Выбирался один город или даже район города, куда прилетали десятки шахедов. Большая часть из них сбивалась, но те, что смогли пройти, к сожалению, наносили огромные проблемы", — пояснил Тимочко.

По его словам, сейчас примерно посчитано, что результативность таких пусков не превышает 10-15%, поэтому если бы хотя бы половина дронов достигала целей — это наносило бы значительные разрушения.

Атака на Елабугу: детали

РосСМИ около 12 часов дня 23 апреля сообщили о массированной атаке дронов на Елабугу в Татарстане, где в особой экономической зоне "Алабуга" расположены предприятия по производству ударных дронов.

Глава Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко подтвердил попадание по особой экономической зоне "Алабуга" и пояснил, что россияне в последнее время наращивали на этих предприятиях производство беспилотных летательных аппаратов типа "Герань" и "Шахед".

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины вечером 23 апреля подтвердил атаку на Елабугу на расстоянии более 1 000 км от российско-украинской границы и поражение производства ударных дронов "Герань-2", "Шахед" и других. Сообщалось о повреждении цеха финальной сборки БПЛА.