"Является справедливым ответом": в ВСУ подтвердили атаку на Елабугу (видео)

Генеральный штаб ВСУ подтвердил удар по заводу по производству ударных беспилотников на территории России, что на расстоянии более 1000 км от Украины.

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Об этом говорится в сообщении Генштаба 23 апреля.

Подразделения Сил беспилотных систем ВСУ вместе с другими частями Сил обороны 23 апреля 2025 года поразили производство ударных БпЛА — "Герань-2", "Шахед" и других.

За сутки предприятие производит около 300 дронов. Расположен завод в Елабужском районе Республики Татарстан в РФ на расстоянии 1054 км от государственной границы Украины.

Официально Генштабом подтверждено попадание и взрывы в районе цели.

Сейчас известно о повреждении цеха финальной сборки дронов. А общие результаты атаки уточняются.

"Этот удар является справедливым ответом Украины в отношении российского стратегического военного объекта, который используется для обеспечения вооруженной агрессии РФ против Украины и террора против гражданских людей в Украине", — отметили в Генеральном штабе ВСУ.

Атака на Елабугу: детали

Особая экономическая зона "Алабуга" в Татарстане 23 апреля оказалась под ударом беспилотников. Местные жители опубликовали серию видео с кадрами работы средств противовоздушной обороны РФ. Вокруг города Елабуга из-за воздушной угрозы закрыли аэропорты.

Напомним, 22 апреля были слышны взрывы на 51 арсенале ГРАУ РФ, расположенном в 60 км от Москвы — рядом с городом Киржач во Владимирской области. Как пояснили аналитики DeepState, могли взорваться около 200 тыс. тонн боеприпасов различного типа, которые хранились в хранилищах и на спецплощадках.

Ранее Фокус писал о предыдущих атаках дронов по СЭЗ "Алабуга" в РФ. Одна из них состоялась в декабре 2024 года. Как сообщили в ГУР, украинские средства поражения попали по складу с запчастями для "Шахедов". По оценкам разведки, россияне потеряли 65 фюзеляжей, а также камеры, навигационные системы, другие составляющие, из которых могли изготовить 400 ударных БПЛА.