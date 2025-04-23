"Является справедливым ответом": в ВСУ подтвердили атаку на Елабугу (видео)
Генеральный штаб ВСУ подтвердил удар по заводу по производству ударных беспилотников на территории России, что на расстоянии более 1000 км от Украины.
Об этом говорится в сообщении Генштаба 23 апреля.
Подразделения Сил беспилотных систем ВСУ вместе с другими частями Сил обороны 23 апреля 2025 года поразили производство ударных БпЛА — "Герань-2", "Шахед" и других.
За сутки предприятие производит около 300 дронов. Расположен завод в Елабужском районе Республики Татарстан в РФ на расстоянии 1054 км от государственной границы Украины.
Официально Генштабом подтверждено попадание и взрывы в районе цели.
Сейчас известно о повреждении цеха финальной сборки дронов. А общие результаты атаки уточняются.
"Этот удар является справедливым ответом Украины в отношении российского стратегического военного объекта, который используется для обеспечения вооруженной агрессии РФ против Украины и террора против гражданских людей в Украине", — отметили в Генеральном штабе ВСУ.
Атака на Елабугу: детали
Особая экономическая зона "Алабуга" в Татарстане 23 апреля оказалась под ударом беспилотников. Местные жители опубликовали серию видео с кадрами работы средств противовоздушной обороны РФ. Вокруг города Елабуга из-за воздушной угрозы закрыли аэропорты.
Напомним, 22 апреля были слышны взрывы на 51 арсенале ГРАУ РФ, расположенном в 60 км от Москвы — рядом с городом Киржач во Владимирской области. Как пояснили аналитики DeepState, могли взорваться около 200 тыс. тонн боеприпасов различного типа, которые хранились в хранилищах и на спецплощадках.
Ранее Фокус писал о предыдущих атаках дронов по СЭЗ "Алабуга" в РФ. Одна из них состоялась в декабре 2024 года. Как сообщили в ГУР, украинские средства поражения попали по складу с запчастями для "Шахедов". По оценкам разведки, россияне потеряли 65 фюзеляжей, а также камеры, навигационные системы, другие составляющие, из которых могли изготовить 400 ударных БПЛА.