"Є справедливою відповіддю": у ЗСУ підтвердили атаку на Єлабугу (відео)

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив удар по заводу з виробництва ударних безпілотників на території Росії, що на відстані понад 1000 км від України.

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Про це йдеться в повідомленні Генштабу 23 квітня.

Підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ разом з іншими частинами Сил оборони 23 квітня 2025 року уразили виробництво ударних БпЛА — "Герань-2", "Шахед" та інших.

За добу підприємство виробляє близько 300 дронів. Розташований завод у Єлабузькому районі Республіки Татарстан у РФ на відстані 1054 км від державного кордону України.

Офіційно Генштабом підтверджено влучання та вибухи в районі цілі.

Наразі відомо про пошкодження цеху фінальної збірки дронів. А загальні результати атаки уточнюються.

"Цей удар є справедливою відповіддю України щодо російського стратегічного військового обʼєкта, який використовується для забезпечення збройної агресії рф проти України та терору проти цивільних людей в Україні", — зазначили в Генеральному штабі ЗСУ.

Атака на Єлабугу: деталі

Особлива економічна зона "Алабуга" в Татарстані 23 квітня опинилась під ударом безпілотників. Місцеві жителі опублікували серію відео з кадрами роботи засобів протиповітряної оборони РФ. Навколо міста Єлабуга через повітряну загрозу закрили аеропорти.

Нагадаємо, 22 квітня було чутно вибухи на 51 арсеналі ГРАУ РФ, розташованому за 60 км від Москви — поруч з містом Киржач у Володимирській області. Як пояснили аналітики DeepState, могли вибухнути близько 200 тис. тонн боєприпасів різного типу, які зберігались у сховищах та на спецмайданчиках.

Раніше Фокус писав про попередні атаки дронів по ОЕЗ "Алабуга" у РФ. Одна з них відбулась в грудні 2024 року. Як повідомили в ГУР, українські засоби ураження поцілили по складу із запчастинами для "Шахедів". За оцінками розвідки, росіяни втратили 65 фюзеляжів, а також камери, навігаційні системи, інші складові, з яких могли виготовити 400 ударних БПЛА.