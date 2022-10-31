Сможет ли украинский дрон Fowler сбивать иранские БПЛА Shahed-136: мнение инженера

Даже если из Fowler сделать дон-камикадзе, это будет намного дешевле, чем сбивать БПЛА врага ракетами, стоимостью $500 000.

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В интервью изданию "Лига" украинский инженер Александр Буткалюк рассказал, каким именно образом, разрабатываемый им дрон Fowler сможет перехватывать и уничтожать БПЛА иранского производства, активно используемые ВС РФ.

По словам Александра, беспилотник Fowler должен быть оснащен боеприпасами, чтобы иметь возможность атаковать иранский Shahed-136. Он говорит, что Shahed — несложная цель, из-за его больших габаритов попасть по нему не составит труда. Так как "Шахеды" располагают боеприпасами, они взорвутся быстро и эффективно. Но есть одна проблема, чтобы установить в качестве полезной нагрузки боеприпас, Folwer нужно отправить на доработку на оборонное предприятие, располагающее и вооружением, и соответствующей лицензией. Создатели Folwer — гражданские лица, и устанавливать взрывчатку на устройство права не имеют.

На данный момент дрон позиционируется как наводчик, именно поэтому он оснащен системой самонаведения. Его задача — засечь вражеский БПЛА, передать точные координаты ближайшему ударному дрону, который сможет атаковать цель. Либо, как вариант, Fowler может сработать как дрон-камикадзе.

Планируется, что себестоимость одного только беспилотника будет колебаться в районе $6000-$10 000. Это минимум, однако на ценнике может отразиться стоимость системы управления, радаров, датчиков, определяющих цель. Но в любом случае, стоимость уничтожения вражеского БПЛА при помощи такого беспилотника обойдется дешевле, чем если сбивать его с помощью ЗРК, так как одна ракета оценивается в чуть менее $500 000.

Плюс устройства еще и в скорости, которая достигает 250 км/ч. По словам Буткалюка, беспилотник сможет достигать скорости большей, чем вертолет.

Ранее мы писали о том, что украинские производители получат необходимое финансирование, чтобы наладить изготовление ударных дронов в больших количествах.