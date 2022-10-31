Чи зможе український дрон Fowler збивати іранські БПЛА Shahed-136: думка інженера

Навіть якщо з Fowler зробити дрон-камікадзе, це буде набагато дешевше, ніж збивати БПЛА ворога ракетами вартістю $500 000.

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В інтерв'ю виданню "Ліга" український інженер Олександр Буткалюк розповів, як саме дрон Fowler, який він розробляє, зможе перехоплювати й знищувати БПЛА іранського виробництва, які активно використовуються ЗС РФ.

За словами Олександра, безпілотник Fowler має бути оснащений боєприпасами, щоб мати можливість атакувати іранський Shahed-136. Він каже, що Shahed — нескладна ціль, через його великі габарити поцілити по ньому не складе труднощів. Оскільки "Шахеди" мають у своєму розпорядженні боєприпаси, вони вибухнуть швидко й ефективно. Але є одна проблема: щоб встановити як корисне навантаження боєприпас, Folwer потрібно відправити на доопрацювання на оборонне підприємство, що має в своєму розпорядженні і озброєння, і відповідну ліцензію. Творці Folwer — цивільні особи, і встановити вибухівку на пристрій права не мають.

Наразі дрон позиціонується як навідник, тому він оснащений системою самонаведення. Його завдання — засікти ворожий БПЛА, передати точні координати найближчому ударному дрону, який зможе атакувати ціль. Або, як варіант, Fowler може спрацювати як дрон-камікадзе.

Планується, що собівартість одного лише безпілотника коливатиметься в районі $6000-$10 000. Це мінімум, проте на ціннику може позначитися вартість системи управління, радарів, датчиків, що визначають ціль. Але в будь-якому випадку, вартість знищення ворожого БПЛА за допомогою такого безпілотника обійдеться дешевше, ніж якщо збивати його за допомогою ЗРК, оскільки одна ракета оцінюється в трохи менше $500 000.

Плюс пристрою ще й у швидкості, що досягає 250 км/год. За словами Буткалюка, безпілотник зможе досягати швидкості більшої, ніж гелікоптер.

Раніше ми писали про те, що українські виробники отримають необхідне фінансування, щоб налагодити виготовлення ударних дронів у великій кількості.