"Бюджет відкритий": наступного року в Україні буде ажіотаж у виробництві дронів

За словами Михайла Федорова, цього року уряд у рамках проєкту "Армія дронів" уклав контракти на закупівлю понад тисячу безпілотників на суму 2 млрд грн. Близько 70% із них уже отримано.

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Наступного року в Україні очікується бум виробництва вітчизняних безпілотників. Про це в інтерв'ю Forbes розповів голова Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Для українських виробників є проблема з плануванням та фінансуванням. Але за останні кілька тижнів ми побачили таку взаємодію Міноборони з виробниками, тому наступного року є надія, що ми матимемо бум виробництва дронів в Україні", –– прокоментував Федоров.

За словами чиновника, бюджет на закупівлю дронів для наших виробників відкритий, тому вони розуміють, скільки можуть отримати контракти і на яку суму.

Скільки дронів в Україні зараз?

Цього року Україна у рамках проєкту "Армія дронів" уклала контракти на закупівлю 1033 БПЛА на загальну суму 2 млрд грн. Близько 70% із них уже отримано. До кінця року мають бути передані ті, що залишилися.

Серед іншого, протягом найближчих місяців Україна має отримати близько 20 комплексів FlyEye, які Федоров називає важливими для української артилерії. Крім того, у рамках проекту "Армія дронів" вдалося законтрактувати натовські комплекси Puma та Penguin, які мають прибути до країни до Нового року.

[ + – ] Коплекси FlyEye допоможуть українській артилерії Фото: WB Electronics

Також Україна отримала партію польських ударних дронів Warmate та має намір укласти контракт на ще одну партію.

"На основі запитів ЗСУ та Міноборони формуємо нову партію на сотні мільйонів гривень", — уточнив Федоров.

Ловці іранських дронів

За словами Федоров, від продажу браслетів із останньої довоєнної партії "Азовсталі" уряду вдалося отримати близько 200 млн грн. За ці кошти Мінцифри підписує контракт на постачання "певних продуктів", які урядовець називає "ловцями "Шахедів"".

"Вони виявлятимуть і збиватимуть іранські дрони, поки ті не долетіли до об'єктів критичної інфраструктури", — коментує глава міністерства.

Нагадаємо, Ізраїль надав Україні суперточні системи для перехоплення іранських дронів. "Розумна" система може виявляти ворожі БПЛА і дуже точно вести вогонь по них.

Раніше Фокус повідомляв, що ЗСУ отримали від волонтерів три українські дрони SKIF. Головною перевагою моделі вважається камера з високою точністю та роздільною здатністю, що дуже важливо при зборі розвідданих.