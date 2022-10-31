"Бюджет открыт": в следующем году в Украине будет бум производства дронов

По словам Михаила Федорова, в этом году правительство в рамках проекта "Армия дронов" заключило контракты на закупку более тысячи беспилотников на сумму в 2 млрд грн. Около 70% из них уже получены.

Related video

В следующем году в Украине ожидается бум производства отечественных беспилотников. Об этом в интервью изданию Forbes рассказал глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Для украинских производителей есть проблема с планированием и финансированием. Но за последние несколько недель мы увидели такое взаимодействие Минобороны с производителями, поэтому в следующем году есть надежда, что у нас будет бум производства дронов в Украине", –– прокомментировал Федоров.

По словам чиновника, бюджет на закупку дронов для наших производителей открыт, поэтому они понимают, сколько могут получить контрактов и на какую сумму.

Сколько дронов в Украине сейчас?

В этом году Украина в рамках проекта "Армия дронов" заключила контракты на закупку 1033 БПЛА на общую сумму 2 млрд грн. Около 70% из них уже получены. До конца года должны быть переданы оставшиеся.

В числе прочего, в течение ближайших месяцев Украина должна получить около 20 комплексов FlyEye, которые Федоров называет важными для украинской артиллерии. Помимо этого, в рамках проекта "Армия дронов" удалось законтрактовать натовские комплексы Puma и Penguin, которые должны прибыть в страну до Нового года.

[ + – ] Коплексы FlyEye помогут украинской артиллерии Фото: WB Electronics

Также Украина получила партию польских ударных дронов Warmate и намерена заключить контракт на еще одну партию.

"На основе запросов ВСУ и Минобороны формируем новую партию на сотни миллионов гривен", –– уточнил Федоров.

Ловцы иранских дронов

По словам Федоров, от продажи браслетов из последней довоенной партии "Азовстали" правительству удалось получить около 200 млн грн. За эти средства Минцифры подписывает контракт на поставку "определенных продуктов", которые чиновник называет "ловцы "Шахедов".

"Они будут обнаруживать и сбивать иранские дроны, пока те не долетели до объектов критической инфраструктуры", –– комментирует глава министерства.

Напомним, Израиль предоставил Украине суперточные системы для перехвата иранских дронов. "Умная" система может обнаруживать вражеские БПЛА и очень точно вести по ним огонь.

Ранее Фокус сообщал, что ВСУ получили от волонтеров три украинских дрона SKIF. Главным преимуществом модели считается камера с высокой точностью и разрешением, что очень важно при сборе разведданных.