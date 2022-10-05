ВСУ получили от волонтеров три украинских дрона SKIF: как они помогут армии

Главным преимуществом модели считается камера с высокой точностью и разрешением, что очень важно при сборе разведданных.

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Вооруженные силы Украины получили три беспилотных летательных аппарата SKIF, средства на которые собрал журналист "Украинской правды" Михаил Ткач. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Михаилу Ткачу удалось собрать 6,1 млн гривен на проект "Армия дронов". На эти деньги решили приобрести беспилотники SKIF производства украинской компании Culver Aviation, каждый из них стоит около 1,7 млн грн.

Как написал в Telegram министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, SKIF позволит ВСУ проводить разведку на передовой благодаря мощной камере. Аппараты хорошо защищены от средств радиоэлектронной борьбы, а потому смогут залетать в глубокий тыл российской армии на расстояние до 130 км.

"Кроме того, во время передачи трех беспилотников Армия дронов отправила ВСУ еще 8 БПЛА, среди которых SKIF, Mavic 3 и Matrice 300 RTK", — поделился глава Минцифры.

SKIF получил корпус типа "летающее крыло" и камеру с разрешением 61 МП, которая снимает с высокой точностью (1 см на пиксель) и позволяет рассмотреть на снимках даже мельчайшие детали. Главное предназначение аппарата — быстрая фотосъемка поверхности земли и привязка кадров к географическим координатам с помощью двухчастотной системы навигации GNSS.

Ранее писали, что инженеры Culver Aviation с 2014 года разрабатывали беспилотники для военных целей, но раньше они были не такими востребованными. Они не бросили разработки, но перенесли их в коммерческое русло, сдавая в аренду фермерам и компаниям для проведения аэросъемки или составления высокоточных карт.

В начале августа Михаил Федоров сообщил, что правительство решило закупить для "Армии дронов" БПЛА украинского производства. Кроме SKIF, чиновники обратили внимание на модели UJ-22 Airborne от "Укрджет" и ACS-3 от Skyeton.