ЗСУ отримали від волонтерів три українські дрони SKIF: як вони допоможуть армії

Головною перевагою моделі вважається камера з високою точністю та роздільною здатністю, що дуже важливо при зборі розвідданих.

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Збройні сили України отримали три безпілотні літальні апарати SKIF, кошти на які зібрав журналіст "Української правди" Михайло Ткач. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Михайлу Ткачу вдалося зібрати 6,1 млн гривень на проєкт "Армія дронів". На ці гроші вирішили придбати безпілотники SKIF виробництва української компанії Culver Aviation, кожен із них коштує близько 1,7 млн грн.

Як написав у Telegram міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, SKIF дозволить ЗСУ проводити розвідку на передовій завдяки потужній камері. Апарати добре захищені від засобів радіоелектронної боротьби, тому зможуть залітати в глибокий тил російської армії на відстань до 130 км.

"Крім того, під час передачі трьох безпілотників Армія дронів відправила ЗСУ ще 8 БПЛА, серед яких SKIF, Mavic 3 та Matrice 300 RTK", — поділився голова Мінцифри.

SKIF отримав корпус типу "літаюче крило" та камеру з роздільною здатністю 61 МП, яка знімає з високою точністю (1 см на піксель) і дозволяє розглянути на знімках навіть найдрібніші деталі. Головне призначення апарату – швидка фотозйомка поверхні землі та прив'язка кадрів до географічних координат за допомогою двочастотної системи навігації GNSS.

Раніше писали, що інженери Culver Aviation з 2014 року розробляли безпілотники для військових цілей, але раніше вони були не такими популярними. Вони не покинули розробки, але перенесли їх у комерційне русло, здаючи в оренду фермерам та компаніям для проведення аерозйомки чи складання високоточних карт.

На початку серпня Михайло Федоров повідомив, що уряд вирішив закупити для "Армії дронів" БПЛА українського виробництва. Крім SKIF, чиновники звернули увагу на моделі UJ-22 Airborne від "Укрджет" та ACS-3 від Skyeton.