Создан многоцелевой радар для борьбы с дронами: поможет уничтожить не только БПЛА

Наряду с беспилотниками система может обнаруживать минометы, ракеты, артиллерию и другие угрозы.

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Армия США продемонстрировала свой многоцелевой радар Q-53 (MMR) для противодействия дронам. Испытания прошли в Юме, штат Аризона, сообщает издание thedefensepost.com со ссылкой на компанию Lockheed Martin.

Устройство Q-53 взаимодействовало с армейской системой управления противовоздушной обороной. Обе платформы выступали в качестве основного источника управления огнем и передавали данные слежения на беспилотный перехватчик Coyote Block 2, пишет СМИ.

"Радиолокатор Q-53 уже давно превосходит требования армии и адаптируется к меняющимся задачам", — сказал представитель Lockheed Martin Дэвид Кенневег.

Недавно Lockheed Martin заключила контракт с армией США, согласно условиям которого система Q-53 должна быть модернизирована для того, чтобы составить конкуренцию аналогичным средствам радиоэлектронной борьбы противника. По данным компании, система РЭБ будет использоваться в миссиях, где будет вестись дальний точный огонь и будут задействованы системы противовоздушной противоракетной обороны.

"Армейский Q-53 MMR может расширить возможности наблюдения за воздушным пространством и интегрироваться с системами C2 и более широкими системами вооружения, позволяя солдатам быстрее обнаруживать угрозы и принимать решения", — говорится в заявлении компании-производителя.

Радиолокатор против дронов Q-53 MMR призван заменить устаревшие радары среднего радиуса действия AN/TPQ-36 и AN/TPQ-37, ранее использовавшиеся армией США. Наряду с беспилотниками система может обнаруживать минометы, ракеты, артиллерию и другие угрозы.

Радар, оснащенный твердотельной фазированной решеткой, использует один датчик для совмещения наблюдения и захвата целей. Он также может отслеживать и определять места огня противника с закрытых позиций в режимах 90 и 360 градусов. На сегодняшний день Lockheed Martin поставила 195 самолетов с Q-53 на борту для армии США и международным заказчикам.

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