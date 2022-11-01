Створено багатоцільовий радар для боротьби з дронами: допоможе знищити не лише БПЛА

Поряд із безпілотниками система може виявляти міномети, ракети, артилерію та інші загрози.

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Армія США продемонструвала свій багатоцільовий радар Q-53 (MMR) для протидії дронам. Випробування пройшли в Юмі, штат Арізона, повідомляє видання thedefensepost.com із посиланням на компанію Lockheed Martin.

Пристрій Q-53 взаємодіяв із армійською системою управління протиповітряною обороною. Обидві платформи виступали як основне джерело управління вогнем і передавали дані стеження на безпілотний перехоплювач Coyote Block 2, пише ЗМІ.

"Радіолокатор Q-53 уже давно перевершує вимоги армії та адаптується до змінних завдань", — сказав представник Lockheed Martin Девід Кенневег.

Нещодавно Lockheed Martin уклала контракт із армією США, згідно з умовами якого система Q-53 має бути модернізована для того, щоб скласти конкуренцію аналогічним засобам радіоелектронної боротьби супротивника. За даними компанії, система РЕБ використовуватиметься в місіях, де вестиметься далекий точний вогонь і будуть задіяні системи протиповітряної протиракетної оборони.

"Армійський Q-53 MMR може розширити можливості спостереження за повітряним простором та інтегруватися з системами C2 і ширшими системами озброєння, дозволяючи солдатам швидше виявляти загрози й ухвалювати рішення", — йдеться в заяві компанії-виробника.

Радіолокатор проти дронів Q-53 MMR покликаний замінити застарілі радари середнього радіусу дії AN/TPQ-36 і AN/TPQ-37, які раніше використовувала армія США. Поряд із безпілотниками система може виявляти міномети, ракети, артилерію та інші загрози.

Радар, оснащений твердотільною фазованою решіткою, використовує один датчик для суміщення спостереження та захоплення цілей. Він також може відстежувати й визначати місця вогню противника із закритих позицій у режимах 90 й 360 градусів. На сьогодні Lockheed Martin надала 195 літаків із Q-53 на борту для армії США та міжнародним замовникам.

Раніше ми повідомляли про те, що "Укроборонпром" готує до випуску бойовий дрон для захисників України.