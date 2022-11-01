Технология 3D-печати поможет создавать гиперзвуковое оружие и транспорт для военных

Пентагон разворачивает специальную программу Growing Additive Manufacturing Maturity for Airbreath Hypersonics.

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В Пентагоне намерены применять технологический процесс, известный под названием "аддитивное производство", для того, чтобы создавать гиперзвуковые системы и транспорт, пишет defensenews.com.

Известно, что Министерство обороны США планирует нарастить гиперзвуковой потенциал в 2023 финансовом году, в этой связи возникает необходимость укрепления промышленной базы и обеспечения перехода от программ к производству. В рамках инициативы под названием Growing Additive Manufacturing Maturity for Airbreath Hypersonics (GAMMA-H) будут изучены новые материалы и технологии для создания систем, которые перемещаются и маневрируют со скоростью выше 5 Маха (6125 км/ч).

Ведомство просит поддержки у частных компаний и научно-исследовательских институтов, которые помогли бы разработать прототипы устройств, способных создавать компоненты для гиперзвуковых ракет при помощи метода аддитивного производства, — проще говоря 3D-печати. Кроме самих аппаратов понадобится также и программное обеспечение, чтобы автоматизировать все процессы — от проектирования и до печати.

По словам замдиректора программы производственных технологий канцелярии министра обороны Кит ДеВрис, теоретически это возможно, однако необходимо обеспечить материальную базу для внедрения идей на практике. Этому и должна поспособствовать программа GAMMA-H.

Поскольку детали, используемые для создания гиперзвуковых систем, должны функционировать в экстремальных условиях, они требуют передовых спецификаций и материалов, способных выдерживать высокие температуры и другие механические нагрузки. Методы аддитивного производства могут помочь улучшить качество этих деталей и уменьшить количество компонентов, необходимых для создания военного транспорта или оружия.

Военно-морской флот США также заинтересован в участии в программе GAMMA-H. Предложения от ВМС будут представлены 12 декабря этого года.

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