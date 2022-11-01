Технологія 3D-друку допоможе створювати гіперзвукову зброю та транспорт для військових

Пентагон розгортає спеціальну програму Growing Additive Manufacturing Maturity for Airbreath Hypersonics.

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У Пентагоні мають намір застосовувати технологічний процес, відомий під назвою "адитивне виробництво" для того, щоб створювати гіперзвукові системи та транспорт, пише defensenews.com.

Відомо, що Міністерство оборони США планує наростити гіперзвуковий потенціал у 2023 фінансовому році, у зв'язку з цим виникає необхідність зміцнення промислової бази та забезпечення переходу від програм до виробництва. У межах ініціативи під назвою Growing Additive Manufacturing Maturity for Airbreath Hypersonics (GAMMA-H) буде вивчено нові матеріали й технології для створення систем, які переміщуються та маневрують зі швидкістю вище 5 Махів (6125 км/год).

Відомство вимагає підтримки в приватних компаній і науково-дослідних інститутів, які б допомогли розробити прототипи пристроїв, здатних створювати компоненти для гіперзвукових ракет за допомогою методу адитивного виробництва, — простіше кажучи, 3D-друку. Крім самих апаратів, знадобиться також програмне забезпечення, щоб автоматизувати всі процеси — від проєктування й до друку.

За словами заступника директора програми виробничих технологій канцелярії міністра оборони Кіта ДеВріса, теоретично це можливо, проте необхідно забезпечити матеріальну базу для впровадження ідей на практиці. Цьому й має сприяти програма GAMMA-H.

Оскільки деталі, що використовуються для створення гіперзвукових систем, повинні функціонувати в екстремальних умовах, вони потребують передових специфікацій і матеріалів, здатних витримувати високу температуру й інші механічні навантаження. Методи адитивного виробництва можуть допомогти покращити якість цих деталей і зменшити кількість компонентів, необхідних для створення військового транспорту чи зброї.

Військово-морський флот США також зацікавлений в участі у програмі GAMMA-H. Пропозиції від ВМС буде представлено 12 грудня цього року.

Раніше Фокус інформував про те, що в США протестували нову систему радіоелектронної боротьби, здатну засікти будь-який ворожий дрон і не тільки.