Систему координации войск ВСУ Delta никто не взламывал, — Минобороны Украины

Военное ведомство назвало заявления об атаке на Delta "враждебной пропагандой".

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Министерство обороны Украины опубликовало официальное заявление касательно информации об атаке на систему координации ВСУ. В Facebook ведомство сообщило, что эти данные — "враждебная пропаганда".

МОУ подчеркивает, что распространение новостей о взломе системы ситуационной осведомленности ВСУ, — не более чем информационная атака. В ведомстве полагают, что Россия применяет методы психологического давления на украинцев, а потому российские СМИ публикуют заведомо ложную информацию о том, что система взломана, все разведывательные данные переданы российским военачальникам и планы украинского командования, таким образом, раскрыты.

В МОУ акцентировали на том факте, что недавно обновленная версия системы была презентована ежегодной конференции экспертов и разработчиков NATO Tide Sprint. Видимо, тогда она и привлекла внимание российских пропагандистов, и вскоре после презентации в инфополе подняли информационный шум с целью дискредитации системы.

Украинским СМИ Минобороны Украины официально заявило, что "система работает стабильно, данные в ней надежно защищены, и несанкционированные проникновения не зафиксированы". В заявлении говорится и о том, что защиту Delta обеспечивают лучшие специалисты по кибербезопасности. Они отслеживают активность злоумышленников в режиме реального времени.

Ранее мы сообщали о том, что некий хакер "Джокер" в своем телеграм-канале сообщил о якобы удачном взломе Delta, сливе оттуда данных и передаче их "куда следует". Он запостил скриншоты интерфейса, скорее всего, системы Delta и заявил, что специально внес ложные данные. Эксперт по кибербезопасности Андрей Баранович усомнился в том, что атака была удачной, потому что, если бы все планы ВСУ были бы известны ГРУ, то российские войска так активно бы не отступали.