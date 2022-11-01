Систему координації військ ЗСУ Delta ніхто не зламував, — Міноборони України

Військове відомство назвало заяви про атаку на Delta "ворожою пропагандою".

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Міністерство оборони України опублікувало офіційну заяву щодо інформації про атаку на систему координації ЗСУ. У Facebook відомство повідомило, що ці дані — "ворожа пропаганда".

МОУ наголошує, що поширення новин про злом системи ситуаційної обізнаності ЗСУ — не більше ніж інформаційна атака. У відомстві вважають, що Росія застосовує методи психологічного тиску на українців, а тому російські ЗМІ публікують неправдиву інформацію про те, що система зламана, всі розвідувальні дані передані російським воєначальникам і плани українського командування, у такий спосіб, розкрито.

У МОУ наголосили на тому факті, що нещодавно оновлена версія системи була презентована щорічній конференції експертів та розробників NATO Tide Sprint. Очевидно, тоді вона й привернула увагу російських пропагандистів, і невдовзі після презентації в інфополі зчинили інформаційний шум з метою дискредитації системи.

Українським ЗМІ Міноборони України офіційно заявило, що "система працює стабільно, дані в ній надійно захищені і несанкціоновані проникнення не зафіксовані". У заяві йдеться і про те, що захист Delta забезпечують найкращі фахівці з кібербезпеки. Вони відстежують активність зловмисників у реальному часі.

Раніше ми повідомляли про те, що якийсь хакер "Джокер" у своєму телеграм-каналі повідомив про нібито вдалий злам Delta, злив звідти даних і передачу їх "куди слід". Він опублікував скріншоти інтерфейсу, швидше за все, системи Delta і заявив, що спеціально вніс неправдиві дані. Експерт з кібербезпеки Андрій Баранович засумнівався в тому, що атака була вдалою, бо якби всі плани ЗСУ були відомі ГРУ, то російські війська так активно не відступали б.